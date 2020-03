Érdemkereszt a lelkipásztornak

Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetésben részesült Bán Csaba, a Hódmezővásárhely-Ótemplomi Református Egyházközség lelkipásztora, a Bethlen Gábor Református Gimnázium tanára.

Bán Csaba 1965-ben született Budapesten. Hatéves korában Ordasra költöztek, édesapja ott teljesített lelkészi szolgálatot. Tanulmányai után 1992-től 2005-ig Somogy megyében, Nagybajom és környékén szolgált. 25 éve házasodott meg. Feleségével négy gyermeket neveltek fel, akik már egyetemisták.

– Két küldöttség is eljött hozzám Nagybajomba Vásárhelyről. A gyülekezeti küldöttségnek az akkor már nyugdíjas és azóta sajnos elhunyt Dányi József református esperes is tagja volt. Azt ígérte, Vásárhelyen lesz munka bőségesen. Hála Istennek valóban nincs ok panaszra, reggeltől estig van teendő, ami nagy öröm– mondta Bán Csaba.

A gyülekezet fenntartásában 3 intézmény működik, a Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium, a Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola és 5 éve pedig az Aranyossy Ágoston Református Óvoda és Általános Iskola. Bán Csaba két fronton kezdett építkezésbe Hódmezővásárhelyen. A gyülekezetet is építeni kellett, az intézményeket pedig fejleszteni.

– Az utóbbi 2-3 népszámlálás adatai szerint az alföldi mezővárosokban csökkent legnagyobb számban a református hívők száma. Az Ótemplomi gyülekezet is nagyon nehéz helyzetben volt. 2005-ben 25-en voltunk karácsony első napján a templomban, ami hideg, nedves és párás volt. Hála Istennek, egy pályázat és az önkormányzat segítségével sikerült felújítani és valami új kezdődhetett. Az értékeit megőrizve olyan modern helyet hoztunk létre, amit a fiatalok is kedvelnek. A gyülekezeti alkalmaink mellett koncerteknek, kulturális és civil szervezeti programoknak is helyet ad. Megújult a parókiánk, a gyülekezeti termünk is. Intézményeinkben is számos munkát végeztünk el, aminek még nem értünk a végére – emelte ki Bán Csaba.