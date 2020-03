Eredeti Petőfi Zoltán levél is látható az algyői tárlaton

Bencz Viktor gyermekkora óta gyűjti Petőfi Sándor emlékeit, most nemzeti ünnepünk alkalmából tárlat nyílt az algyői könyvtárban kincseiből. Jövő héten virtuális tárlaton is bemutatják a tárgyakat.

– Mindig a régiségboltban hagytam az uzsonnapénzem, már iskolás koromban numizmatikai könyveket gyűjtöttem, később a kezembe került egy Petőfi-könyv, aztán egyre többet szereztem be, vásárokba kezdtem járni. Minden innen indult – jegyezte meg lapunknak Bencz Viktor algyői gyűjtő. Kincsestárából pénteken tárlat nyílt az algyői könyvtárban, felidézve az 1848. március 15-én történteket.

Dományházi Edit könyvtárvezető elmondta, a minap Viktor besétált hozzájuk, hogy van egy eredeti Petőfi Zoltán levele, amit még nem publikáltak sehol, ráadásul van róla egy eredetiség igazolása is az Országos Széchényi Könyvtártól. Kiderült, a gyűjtőnek igazi Kossuth bankói is vannak, egyes és százas is, ezeket szintén kiállították, ahogy az összegyűjtött köteteket is, valamint egy festményt Petőfiről, illetve annak eredeti vázlatát.

Bencz Viktortól megtudtuk, Petőfi Zoltán levele 2015-ben került hozzá, mely egy bizonyos Bélának szól, akit megszid a sok kártya miatt, illetve azt is közli vele, hogy ha neki már nem kell Ilza, akkor ő szívesen kapcsolatba lépne vele. A gyűjtő hozzátette, Zoltán halála előtt félévvel írta ezeket a sorokat. Bencz Viktor kutatómunkája során azt is kiderítette, hogy pontosan ez a levél hiányzik abból a kötetből, mely tartalmazza Szendrey Júlia és Petőfi Zoltán összes levelezését, kivéve ezt. A levél egyébként Petőfi Sándor szülőházáról is jegyez információkat.

Több eredetiség is látható tehát a tárlaton, amit az algyőiek tovább gyarapítottak, például a Nemzeti dal olyan nyomtatott példányával, ami épp 1848. március 15-én jött ki a nyomdagépből. Továbbá egy katonaláda és egy korabeli magyar zászló is látható. A kiállítás fényét tovább emelte, hogy a pénteki megnyitón az Algyői Tollforgatók Körének tagjai Petőfi-verseket olvastak fel.

A koronavírus miatt a könyvtárban sem lesznek események hétfőtől, azonban virtuális bemutatót készítenek a most kiállított tárgyakból, így a közösségi oldalon bárki szemügyre veheti majd a gyűjteményt.