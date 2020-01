Eredményes év volt a tavalyi Ruzsán

2019-be annyi minden történt Ruzsán, hogy nehéz lenne mérleget vonni és áttekinteni, mennyi mindenen is vagyunk túl: eredményes évet tudhatunk magunk mögött – kezdte évértékelőjét Sánta Gizella, Ruzsa polgármestere.

Két nagy Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázat volt meghatározó Ru­­zsa életében: az egyik a gondozási központ és a bölcsőde megépítése. Ezek mellett még sok mindenre készültek, számos program végső stádiumba érkezett az tavalyi évben.

A nyár végén átadták a gondozási központot. Ez egy óriá­­si beruházás volt, mivel Ruzsán már régóta nem volt olyan fejlesztés, amely a nulláról indult volna. Ez 160 millióból egy év alatt valósult meg. Nemcsak az idősek, hanem a legkisebbek is új épületet kaptak. Ruzsának 32 éve van bölcsődéje, szép múltra tekint vissza az intézmény. A régi épület azonban már a mai kor követelményeinek nem felelt meg, ezért úgy döntött a képviselő-testület, hogy új helyszínen, a régi teleház épületébe alakítja ki új bölcsődéjét.

A polgármesteri hivatal is fokozatos felújításon esett át, ener­getikai­lag korszerűsítették az épületet. Ezek mellett homlokzat- és padlásszigetelés is történt, valamint hűtő-fűtő klímákat helyeztek el az irodákban, napelemekkel egészítették ki a meglévő rendszert és a mosdókat is felújították.

Ruzsa egy európai hírű projekttel is büszkélkedhet, amit Magyarországon csak 5 telepü­lés tudhat magáénak. Ez az úgy­­nevezett LIFE Program, amely a környezettudatosságot és a környezeti hatásokra való felkészülést segíti elő. A pályázat egy mintaprojekt, a víz­­megtartás mikéntjét helyezi fókuszba. – Olyan megoldást valósítottunk meg, amely mintaértékű lehet mások számára is – mondta Sánta Gizella. Az ivó­­vízjavító programban keletkező dekantált vizet egy 6-700 köbméteres tóban tartják meg. Az építési munkálatok lezajlottak, a műszaki átadás is megtörtént. Már csak a parkosítás és az utcabútorok elhelyezése várat magára. Az építés során felgyü­lemlett földből BMX-ezésre al­kalmas terepet alakítottak ki a fiatalok számára.