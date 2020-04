Érettségizni akarnak a diákok

A diákok többsége egyetért az érettségi megtartásával, úgy gondolják, ha már eddig tanultak, ne vesszen kárba a tudásuk. Az általunk megkérdezett végzősök bár sajnálják, hogy nem lesz szóbeli, fontosnak tartják, hogy befejezzék középfokú tanulmányaikat.

Idén tavasszal szóbeli vizsgák nélkül, csak írásban érettségiznek le a diákok. Alig két hét múlva, május 4-étől május 21-ig tartanak majd a vizsgák. A megszokottól eltérően nyolc helyett kilenc órakor kezdődnek majd, és csak a végzős, érettségiző és felvételiző diákok számára szervezik meg a vizsgákat. Ugyanakkor nem te­­szik kötelezővé senki számára a jelenlétet, aki úgy dönt, hogy a helyzetre való tekintettel még­­sem venne részt a tavaszi vizsgán, lemondhatja azt.

A többség tovább akar tanulni

A diákok keddig dönthettek úgy, hogy idén mégsem vagy más szinten vizsgáznak. Megkérdeztünk szegedi középiskolákba járó tanulókat, hogy döntöttek, maturálnak-e az idén? Wolf Levente az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola utolsó éves diákja, informatika tagozatra jár.

– Szerettem volna túl lenni rajta, az elmúlt időszakban csak erre készültem, így meg sem fordult a fejemben, hogy ne érettségizzek. Az osztálytársaim is ezt gondolják, mivel mindenki tovább akar tanulni, úgy tudom, senki nem mondta le a vizsgát a 31 fős osztályból – magyarázta Levente. A fiú in­formatika tagozatos osztályba jár, ezért a kötelező emelt szintű érettségit is ebből a tárgyból teszi le, mert a szegedi egyetem programtervező szakára fel­­vételizik. A végzős diák hozzátette, picit izgul amiatt, hogy csak írásbeli lesz, így nem lehet szóban javítani, ez elsősorban történelemből lenne neki segítség.

Egyetlen diák jelezte: nem vizsgázik

Simon Milán a Szegedi Szakképzési Centrum Kőrösy József Közgazdasági Szakgimnáziumának 12. osztályos diákja, már múlt pénteken egyértel­­mű választ adott arra, hogy igen, fog érettségizni. Szerinte kicsit nehezebb lesz, ugyanis nem tudnak majd a szóbelin ja­­vítani, viszont az az előnye, hogy másfél hét alatt levizsgáznak. Milán is tovább szeretne tanulni, a szegedi egyetem gazdaságtudományi karán, ezért közgazdaságtanból fog emelt szintű vizsgát tenni. A fiú Zsombón él, egy hónapja nem is tette ki a lábát a házból, csak a kertben mozgott. Picit izgul a járványhelyzet miatt, ám úgy gondolja, a jövője múlik most ezen, és semmiképpen sem szeretne halasztani. Milánék osztályából egyetlen diák jelezte, hogy nem érettségizik.

Testnevelésből szóbeli

A Gábor Dénes Szakgimnázium és Szakközépiskolában tanul Szalai Gréta sportszakon, 13 éve karatézik, háromszoros Európa-bajnok. Nem meglepő, testnevelésből is érettségizni fog.

– Sajnos ebből nem lesz gyakorlati vizsga, szóban fogunk számot adni a tudásunkról. Te­­siből jobban örültem volna a gyakorlatnak, ám a többi tárgyból nekem kifejezetten előny az írásbeli – nyilatkozta a sportoló, aki hozzátette, minden osztálytársa maturálni fog májusban. Azt is elmondta, marad ötödéven a középiskolában, és jövőre szeretne továbbtanulni a szegedi egyetem edző szakán.