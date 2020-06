Az emberek hangulatán érződött, hogy ez volt az első igazi nyári hétvége.

Már a VII. Szegedi Levendula és Rózsa Napokat tartották a hétvégén a szegedi a Füvészkertben, és – ahogy eddig minden évben – most is telt ház volt szinte folyamatosan. Az emberek hangulatán érződött, hogy ez volt az első igazi nyári hétvége, ráadásul most már mindenki oda és akkor megy, amikor és ahova akar.

A Füvészkertbe már szombaton délelőtt is alig lehetett bejutni, hatalmas sorok voltak a bejáratnál, ahol természetesen már lehetett érezni a levendula illatát. Ami nem is csoda, mert nem csak a „sima” növényből volt sok, hanem mindenből, amibe valahogy belekerült a levendula. Volt ott szappan, szörp, de biztosan akadt lekvár is, és ha így halad, jövőre már senki sem fog csodálkozni mondjuk a levendulás kolbászon sem.

Akinek pedig kevés volt a levendula látványa, íze és tapintása, az számtalan programmal is szórakoztathatta magát.

A programkínálatban számos koncert, gyerekeknek szóló előadások, táncműhely és méhészeti bemutató is szerepelt. Koncertet pedig többek között a Terebes zenekar, a Benedekfi-testvérek, az Smyrna zenekar, a Meszecsinka Duó és Tandi Flora énekesnő adott, a gyerekeket pedig a Csiga Duó szórakoztatta.