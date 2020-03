Erika terápiaként tekint a tündérkertjére Baktóban

Szemmel láthatóan mindenki kihasználta a hétvégi jó időt, és a szabadban tevékenykedett. Tóth Erika és lánya a baktói kiskertekben lévő hétvégi házuk kertjében veteményezett, hiszen március közepén ennek már itt az ideje.

Manapság már egyre kiszámítatlanabb a tavasz kezdete és vége, ez az évszak egyre rövidebb már évről évre. Ahogy kisüt a nap, és kicsit melegszik az idő, máris érezni a rét, a szántóföld és a kert semmihez sem hasonlítható lágy illatát. Ez persze egyből munkára is készteti a gazdákat, sietni kell a tavaszi munkálatokkal annak érdekében, hogy szép és bőséges legyen a termés. Talán az első olyan hétvége volt a mostani az idén, amikor mindkét napot a szabadban lehetett tölteni, így el is kezdődtek a kertekben a metszések, ültetések, magvetések és palántázások.

A baktói kiskertekben is nagy erőkkel zajlott a munka, a Hosszú Töltés úton bármerre néztünk, mindenhol metszőollók, gereblyék és ásók voltak az emberek kezében. Tóth Erika és lánya, Henrietta például fokhagymát ültetett és a rebarbarát gondozta, amikor arra jártunk.

Mint mondták, 12 éve vásárolták meg az ingatlant, amely akkor igen gazos volt, ebből alakították ki a kiskertet, amelyben mindenféle csemege megterem nekik. Az udvar pedig igazi rétté változott azóta, telis-tele van ibolyával és százszorszéppel.

– A városban élünk panelben, fent a hatodikon, de a legtöbb hétvégét itt töltjük kint, illetve gyakran munka után is kitekerek ide. Nagyon szeretünk itt, nekem a mindennapi munka után ez a meditációs központ, igazi terápia. Itt néhány óra kertészkedés és tevékenykedés után minden bajom elmúlik. Gyógynövények, bogyósok vannak főként, illetve hagyma. Minden bio, vegyszerre nem költök, éppen ezért hívjuk mi úgy, hogy tündérkert – sorolta a kincseiket Erika.

Vannak virágaik is, éppen pénteken szedtek egy nagy csokor nárciszt otthonra, így a piacon erre sem költeniük.

– Hamarosan a rózsák is szépek lesznek, az egyik kedvencünk a futórózsa, sokat gyönyörködünk benne. Most a kertbe fátyolvirágot is vetek, ugyanis a kolléganőm lánya a tervek szerint nyáron megy férjhez, és ezt adjuk ajándékba. Megígértem neki, valamint a vázákba is majd innen lesz a borostyán a díszítéshez – részletezte.

Hatalmas alma-, meggy-, barack- és körtefa is van az udvarban. Van, amelyik már virágzik, most abban bíznak lányával, hogy nem lesz fagy, amely kárt okozhat majd a növényekben.