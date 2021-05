Erős védekezésre van szükség idén ahhoz, hogy 2022-ben hátradőlhessünk

Amíg az Egészségügyi Világszervezet nem jelenti be, hogy vége van a pandémiának, addig hatalmas a felelősségünk. A hazai szakértők szerint egész évben be kellene tartani az óvintézkedéseket, és nem kellene szuperfertőző eseményeket rendezni, hogy jövőre fellélegezhessünk. Még 2-3 millió oltottra van szükség a nyájimmunitáshoz.

Ezt ne hagyja ki! Itt a magyarérettségi megoldókulcsa!

A fokozatos nyitással nincs gond, mert nem élhetünk bezárva, de attól, hogy a teraszok kinyitottak, s kiülhetünk egy jó kávéra, még nem kell azt fesztivál jelleggel csinálni

– erre hívták fel a figyelmet a Miérted közösségi oldalon tartott online beszélgetésen a hazai szakemberek.

Oroszi Beatrix epidemiológus, Jakab Ferenc virológus­professzor, valamint Szekanecz Zoltán klinikai immunológus és allergológus osztotta meg véleményét a Covidról április 29-én. Leszögezték, most kell nagyon óvatosnak lennünk, és minden járványügyi védekezést betartanunk ahhoz, hogy a koronavírusnak ne legyen negyedik hulláma hazánkban. Vagyis arra van szükség, hogy továbbra is mindenki fertőtlenítse a kezét, tartsa be a védőtávolságot, hordja a maszkot, illetve kérje a védőoltást.

Hangsúlyozták, ha nem va­gyunk elég óvatosak most, a korlátozó intézkedések feloldásakor, akkor újra beindulhat a vírus terjedése. A szakemberek szerint amíg nincs nyájimmunitás, addig nem lélegezhetünk fel, ezért arra van szükség, hogy további 2-3 millió magyar beoltassa magát. Hozzátették, aki most regisztrál az oltásra, nagy valószínűséggel holnap már mehet is beadatni, mert bőségesen van oltóanyag.

Elhangzott az is, hogy már az első dózis után magas a védettség, tehát elkerülhető, hogy aki megfertőződik, annál súlyos lefolyású legyen a betegség. Ennek ellenére nem szabad lazítani, el kell menni a második oltásra is, hogy teljes legyen a védettség – szögezték le.

A szakemberek szerint egyezséget kellene kötni az országban, vagyis idén még nem lenne szabad szuperfertőző eseményeket tartani, de minden mást engedélyezni kellene, viszont csakis az óvintézkedések betartásával.

Ezzel az egész éves védekezéssel, az újabb variánsok elleni oltóanyag beadásával elérhetnénk azt, hogy 2022-ben mindenki újra hátradőlhessen.

A szakértők úgy vélik, hogy sokan félreértették a lazítást és a terasznyitást a 18 és 40 év közöttiek körében, hiszen a legtöbb helyen összezsúfolódva szórakoztak a fiatal felnőttek, miközben jelentős részük nincs beoltva. Hozzátették, pont az ilyen események járulhatnak hozzá a koronavírus erősebb terjedéséhez.

Beszéltek arról is, hogy szerintük ősszel visszatér majd a járvány, de már nem lesz olyan erőteljes, mint az elmúlt egy évben. Az újonnan kialakuló variánsok ellen is védettek lesznek azok, akik már kérték az oltást. Ennek vélhetően 60-70 százalékos lesz a hatékonysága a mutánsokkal szemben, ezért valószínű az, hogy egy harmadik adag vakcina beadatása is szükséges lesz a 2022-es fellélegzéshez.

Figyelmeztettek, amíg az Egészségügyi Világszervezet nem jelenti be, hogy vége van a pandémiának, addig hatalmas a felelősségünk! Ahhoz, hogy az egész világ megszabadulhasson a koronavírustól, az emberiség legalább 75 százalékának kellene kérnie a védőoltást.