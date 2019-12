Harminc évvel ezelőtt alakult a Dr. Nagy István Baráti Kör a népszerű szegedi történész professzor tanítványaiból. Az alapítók között három szentesit is találni, Csorba Edit, Takács Edit és a nemrég elhunyt Labádi Lajos is a kezdetek óta tagja volt a társaságnak.

– Szentesen nagyon erős a lo­kálpatriotizmus, több száz éves a helytörténet és a várostörténet iránti érdeklődés. Szinte benne volt a levegőben, itt di­­vat volt, hogy érték a saját múlt. A nagypapa régi fényké­pét nem dobjuk csak úgy ki. Többek között ezért is, illetve a tanároknak köszönhetően so­­kan mentünk történelemtanárnak – mesélte lapunknak a baráti kör szentesi kötődéséről Takács Edit.

A tanárképző főiskolán belőlük, illetve Nagy tanár úr többi tanítványából, diákköröseiből alakult ki az a baráti társaság, amely a mai napig ápolja a tanszékvezető egyetemi tanár emlékét. 1989-es alakulásuk egy szegedi konferenciához kö­­tődik, amin szeretett professzoruk nem tudott részt venni autóbalesete miatt.

– Mindig meglátogattuk tanszéki szobájában, ahová „mindenféle lacibetyár, csirkefogó, tyúktolvaj” bebocsáttatott, ez a baleset viszont rádöbbentett bennünket, hogy lehet ez másképp is – mondta el Takács Edit. A baráti kör „központja” Szentes lett, mivel az alapítók kö­­zül ketten is a helyi levéltárban dolgoztak, de később találkoztak Szegeden, a Fekete házban és Gyulán is, Nagy tanár úr halála után pedig hol itt, hol ott jönnek össze.

A baráti társaság – amelynek tagja többek között Marjanucz László, az SZTE Modernkori Ma­­gyar Történeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, Romsics Ignác, a Ma­­gyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a 20. századi ma­­gyar történelem neves kutatója is – legutóbb Szentesen jött össze, hogy harminc évvel ezelőtti megalakulásukra, az azóta eltelt időszakra emlékezzenek. A találkozónak szomorú apropót adott barátjuk, a kiváló helytörténész és főlevéltáros, Labádi Lajos elvesztése.

– Fejbe vágott a halálhíre, az igazi vesztes azonban Szentes városa. Labádi Lajos pótolhatatlan veszteség. Helytörténeti ismeretterjesztésben az egyik legnagyobb volt az országban, lokálpatriotizmusra, hazaszeretetre nevelni olyan cikkekkel, „morzsákkal” lehet, mint az övéi – emlékezett Takács Edit.

A baráti kör tagjai a harmincadik évfordulón Labádi Lajos, valamint egykori tanáruk, Nagy István emlékére két ezüst hársat ültettek a sportcsarnok előtti téren, a tervek szerint jö­­vő tavasszal pedig emléktáblát is elhelyeznek a nemrég ültetett fák mellé.