Este 11-kor be kell zárni a szórakozóhelyeket

515-re emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma a megyében. Balástyán csak hétfőnként lesz ügyfélfogadás, és Makón is egyre több a fertőzött.

A koronavírus-tesztek árát 19 ezer 500 forintban maximálják, és a szórakozóhelyek csak este 11 óráig lehetnek nyitva – jelentette be a miniszterelnök szeptember 16-án. Orbán Viktor azt is elmondta, hogy fenntartja a kormány a jelenleg is érvényben lévő határzárat, és többek között a mozikban, a színházakban és az egészségügyi intézményekben is kötelezővé teszik a maszkviselést.

A rendkívüli helyzetre tekintettel ezúttal a városháza udvarán, maszkban tartotta meg munkatársaival együtt fogadóóráját Farkas Éva Erzsébet, Makó polgármestere tegnap. Az érkezőknek szellősen rakták ki a székeket és kézfertőtlenítőt is biztosítottak mindenkinek.

A fogadóóra után a polgármester lapunknak elmondta, hogy már Makón is több regisztrált koronavírus-fertőzött van, sőt a helyi kórház egyik dolgozójának tesztje is pozitív lett.

Újra kell a maszk

A járványhelyzet alakulására tekintettel a városházán mától kötelező a maszkviselet és minden bejáratnál kézfertőtlenítő automatát szerelnek fel, illetve mérik az érkezők testhőmérsékletét. Vasárnaptól a helyi piacon is hasonló intézkedést vezetnek be. Ugyanakkor jó hírt is mondott: a nagy munkáltatókkal konzultálva kiderült, hogy a válság első hullámában elbocsátott alkalmazottakat lényegében sikerült visszafoglalkoztatni.

Szigorításokat jelentettek be Balástyán, miután – ahogy megírtuk – ott is megjelent a koronavírus. Újvári László polgármester a település honlapján jelentette be, hogy lefertőtlenítik a közterületeket és a közintézményeket is, és lemondják az összes őszre tervezett önkormányzati rendezvényt. Ezenkívül pedig változik a polgármesteri hivatal nyitvatartása.

Rövidebb ügyfélfogadás

Mostantól csak hétfőnként lesz ügyfélfogadás, és a pénztár is csak akkor lesz nyitva. Aki máskor szeretne ügyet intézni, annak előre be kell jelentkeznie. Mivel többek között a koronavírus miatt egyre többen telefonon érdeklődnek Kübekházán, ezért két újabb telefonvonalat rendelt az önkormányzat az Egészségügyi és Szociális Centruma számára.

A telefonvonalat szeptember 21-én, hétfőn reggel 8 és 11 óra között kötik be a centrum alközpontjába, amely ebben az időszakban vonalas telefonon nem lesz elérhető.

Szankciók a Cserepesen

A Cserepes sori piac területén a maszk vagy az orrot és szájat is eltakaró sál, kendő viselése kötelező – hívták fel a figyelmet honlapjukon. Hozzátették azt is, hogy aki ezt elmulasztja, akár vásárló, akár kereskedő, a „megfelelő szankciókat alkalmazhatja a piac vezetője” ellene.