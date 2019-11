Észak-Koreában szelfiztek

Torma Imre első külföldi útja Bulgáriába vezetett, de azóta járt már Dél-Amerikában és Ázsiában is. A csongrádi pedagógus legutóbb Dél- és Észak-Koreába utazott feleségével, a kettéválasztott ország közötti különbséget szerették volna látni.

A Torma-házaspár mindig is szeretett utazni, az első komolyabb túrájuk Bulgária volt: Imre és felesége – akkor még menyasszonya – motorral szelte át a Balkánt 1985-ben. A pár azóta körbemotorozta Európát, Horvátországot, Olaszországot, Görögországot, Korzikát, és Erdélyt is megjárták. Pár éve kezdtek messzebbre kacsintgatni, persze ekkor már a motor otthon maradt: 2015-ben Dél-Amerikába utaztak, Perut és Bolíviát látták, majd Ázsia lett az új célpont: először Kína felé vették az irányt, majd jártak Thaiföldön, Vietnamban és Kambodzsában is.

Délen Amerika, Északon a hatvanas évek

Legutóbb a kontinens egyik legkülönlegesebb helyein, Észak- és Dél-Koreában jártak. – Szerettem volna látni a két ország közötti különbséget, és az utazási irodák sem szerveznek csak északra utat – magyarázza Torma Imre. – Dél-Korea kevésbé izgalmas, egy „kicsi Amerika”, vagy olyan, mintha valahol Nyugat-Európában járnánk: ott is megvan a szakadt farmer, a festett haj, meg a piercing. Észak-Korea viszont teljesen más, olyan, mintha mondjuk a hatvanas évek Magyarországában járnánk: rend, szervezettség és fegyelem van. El tudom képzelni, hogy ennek a félelem is az alapja, de hisznek is benne – mesélte a világutazó pedagógus.

Enyhülő viszonyok

Európai szemmel nézve sok érdekességet tapasztaltak a Kim Dzsongun vezette Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban: a kommunizmus jegyében az embereknek nincsenek magántulajdonú házaik, autóik. Lakni ott lehet, ahol az állam megszabja, másik városba pedig csak engedéllyel lehet utazni. – Ennek ellenére boldognak tűntek az emberek, óriási szeretettel fogadtak minket, érezhető egyfajta lazulás az országban. Utastársaink már jártak ott nyolc éve, ők mesélték, hogy akkor még sokkal zárkózottabbak voltak a helyiek, még fegyveres őr is kísérte őket. Vittek ki magukkal csokit, de nem tudták odaadni a gyerekeknek, mert nem találkoztak velük, nagyon a felnőttekkel sem. Ez teljesen megváltozott, odajöttek hozzánk, próbáltunk beszélgetni is, az egyik kiránduláson még közös szelfit is készítettünk – számolt be az enyhülő koreai helyzetről Imre. Az ország egyébként a nyugati médiában elterjedt rossz híre ellenére nem olyan nyomasztó belülről: bár mezőgazdasági gépeket alig használnak, mégis minden terület művelve van, még a rizsföldek gátjait is bevetik szójababbal – mesélte Imre.

Szépen nő Kim Dzsongil virága

A koreai útról emlékül az ország valutáját hozta magával, amit nem lett volna szabad, de kicsempészte, illetve a helyi piacon vett Kim Dzsongil-virág is az elzárt országot idézi: Tormáéknál már szépen hajt a Kimjongilia. Virágozni majd tél végén fog, a begónia hibrid minden évben a kedves vezető születésnapján, február 16-án borul virágba.