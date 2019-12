Evangélikus eredetű az adventi koszorú hagyománya

Először a 19. században a német evangélikus keresztényeknél jelent meg az adventi koszorú, és a 20. században fokozatosan terjedt el más keresztény irányzatokban is. Ifj. Cserháti Sándor lelkészt kérdeztük az ünnepről.

Gyertyákkal díszített koszorút legelőször Johann Hinrich Wichern (1808–1881) misszióalapító evangélikus lelkész ké­szített 1839-ben az általa alapított hamburgi Rauhen Haus gyermekotthonban. Wichern már 1838-ban gyertyagyújtással jelölte az adventi időszak napjait: mindennap egy új gyertyát gyújtott meg egy tartóban, míg végül karácsony napján az összes gyertya égett. 1839-ben a gyertyákat egy két méter átmérőjű, örökzölddel díszített fakerékre helyezte, ezzel megalkotva a mai adventi koszorú ősét. 20 piros gyertya jelképezte a hétköznapokat, 4 fehér pedig az advent vasárnapjait (1839-ben a karácsony szerdára esett, így az adventi időszak 24 napos volt).

Az adventi koszorú a háztartások részévé vált

Közel egy évszázadig az ad­ven­­ti koszorút főleg evangélikus ifjúsági körökben használták. Nagy valószínűséggel a ka­­tolikusoknál csak az első világháború után jelent meg. Időközben használata leegyszerűsödött, már csak a vasárnapokat jelölték gyertyák, és a koszorú a háztartások részévé vált, és az összes keresztény felekezetben elterjedt a szokás.

„A karácsony böjtje az advent”

– Fontos, hogy adventkor rendelkezésünkre áll a készületi idő, és nem hirtelen zuhan ránk az ünnep – fogalmazott ifj. Cserháti Sándor, a Szegedi Evangélikus Gyülekezet lelkésze.

Hozzáfűzte: – Mi követjük azt a régi egyházi hagyományt, hogy az egyházi év meghatározó részeinek különböző szí­neit használjuk. Ez a templomon belül például az oltárterítőben és egyéb berendezési tárgyakon is kifejeződik.Azt is megtudtuk tőle, hogy a böjtben és a karácsonyi ünnepi időszakban a lila dominál. Ez a szín többek között azt is kifejezi, hogy a karácsony böjtje az advent, amely tulajdonképpen önvizsgálatra, elcsendesedésre, ünnepi készülődésre is alkalom.

Karácsonyi téma modern feldolgozásban

– Eredetileg az advent az előbbiekről szólt, erre adatott, még akkor is, ha ma már leginkább nyüzsgünk az évnek ebben az időszakában. Szentestén természetesen tartunk istentiszteletet, éppen úgy, mint karácsony mindkét napján. Nálunk is van mindig gyermekműsor, ami olykor betlehemes, vagy a karácsonyi témának valamilyen modern feldolgozása. Utóbbi programot általában praktikus okokból a karácsonyt megelőző vasárnapon rendezzük meg, idén december 22-én – mondta el ifj. Cserháti Sándor. Hozzátette, az ő felekezetük szokott karácsonyfát állítani, de nem úgy, mint Nyugat-Európában vagy Amerikában az advent idején, hanem december 24-ére készül el, és a gyülekezet ifjúsága szokta feldíszíteni.