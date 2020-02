Évet értékeltek a forráskúti polgárőrök

A Forráskúti Polgárőr Egyesület Évzáró Közgyűlést tartott január 28-án a Jerney János Művelődési Házban. Az összejövetel korábbi időpontjának oka egy bírósági észrevétel volt. Alapszabály-módosítást kellett átvezetniük február 10-ig.

– A Szegedi Törvényszék az Alapszabályunkban talált né­hány ellentmondásos tényt az egyesületünk képviseletére vo­natkozóan. Ezeket kellett úgy módosítani, hogy a jogszabályi előírásoknak megfeleljen. Február 10-ig kell beküldeni a módosításokról szóló dokumentumokat a Szegedi Törvényszékhez – mutatott rá Ko­vács István, miért hívták most össze a közgyűlést.

A Forráskúti Polgárőr Egyesület vezetőjétől megtudtuk, a közgyűlésen elfogadták a 2019. évi beszámolót.

– Tavaly is kaptunk az Országos Polgárőr Szövetségtől – két részletben – 400 ezer forint támogatást, és a forráskúti önkormányzat is minden évben 200 ezer forinttal támogatja az egyesületünket. Az előbbi csak a működésre használható fel, így például a polgárőrautónknak a működtetésére: szerviz, üzemanyagköltség, biztosítás, banki költség, és így tovább. Az önkormányzattól kapott összeg ennél szabadabban felhasználható – mutatott rá Kovács István, aki azt is elmondta: – A pénzügyi beszámoló mellett a működésünkről is beszéltünk. Például hogy a rendszeres járőrszolgálat mellett milyen rendezvényeken teljesítettünk szolgálatot. Ilyen a tuskóhúzás, a falunap. Iskolakezdéskor az intézmény környékét, halottak napján a temető környékét biztosítjuk. Illetve néha arra is megkérnek bennünket, hogy egy-egy te­metésen – ha sok a gépjármű – le­­gyen két polgárőr. Továbbá ismertettük és elfogadtuk a 2020. évi költségvetési tervezetet. Az egyebek napirendi pontban aktuális témákkal foglalkoztunk. Például minden évben meghatározzuk, hogy mennyi tagdíjat kell fizetniük a tagoknak. Idén továbbra is marad a 100 forint/hónap/fő összeg. 32 tagja van az egyesületnek, és ebből 25-en meg is jelentek a közgyűlésen.