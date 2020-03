Évtizedek után parkoló épül az iskolánál

Összefogtak a dorozsmaiak, és aláírást gyűjtöttek azért, hogy a Jerney-iskola előtt parkoló épüljön. Elindult a munka, áprilisra el is készülhet.

Nagy erőkkel zajlik a munka Dorozsmán, a Jerney János Ál­talános Iskola előtt, Mihálffy Béla, a körzet egyik önkormány­zati képviselője tájékoztatta la­punkat a beruházásról.

– Mi megígértük a dorozsmaiaknak, hogy kijárjuk a fejlesztést az önkormányzatnál. A helyiek aláírást is gyűjtöttek ennek érdekében, több százan csatlakoztak a kezdeményezéshez. Ebből is látszik, hogy együtt erősebbek vagyunk, ráadásul az aláírásgyűjtéssel a képviselői munkát is segítik, valamint jelzést adnak az önkormányzat felé, hogy fontos munkáról van szó. Büszke vagyok arra, hogy ismét összefogtak egy jó ügy érdekében az itt élők – emelte ki.

Mihálffy Bélától megtudtuk, több millió forintos építkezésről van szó, amelyre a megyeszékhely költségvetéséből ha­­tároltak le keretet még 2019 jú­­niusában a városüzemeltetési bizottság döntése alapján. A tervek szerint április végére készül el a tizenegy darab parkolóhely, ebből egy mozgáskorlátozottak számára lesz biztosítva.

– Térbetonnal burkolják le a területet. Emellett a mostani gyalogátkelőhely megszűnik, helyette az intézmény bejáratától néhány méterrel odébb alakítanak ki egyet, amelynek környékére védőkorlátokat is telepítenek, ezzel megakadályozva az esetleges baleseteket. Több figyelmeztető táblát is kihelyeznek a biztonság érdekében – mondta el kérdésünkre a képviselő, hozzátéve, évtizedek óta vártak erre a dorozsmaiak.

Nem ez az első eset már, amikor a helyiek aláírásgyűjtésbe kezdenek egy jó ügyért, hiszen korábban így épülhetett meg egy kondipark is Kiskundorozs­mán, valamint nemrégiben szintén a lakosság összefogásának köszönhetően sűrítették a 67-es számú autóbusz járatait. Mihálffy Béla szerint a képviselő munkáját is segíti, amikor széles körben, több száz ember mögé áll és érvényesíti akaratukat.