Exatlon: kétszer járt kórházban Sándor

Az első napon megsérült a lába, a hét elején pedig játékostársa kókusszal dobta fejbe Flórián Sándort. Az Exatlon makói versenyzője pechesen kezdte a sportrealityt, kétszer járt már kórházban Dominikán, de még így is második helyen áll a fiúk ranglistáján.

Alig több mint két hete tart az Exatlon című extrém sport reality műsor, az egyik Csongrád megyei játékos azonban már kétszer kórházba került. A TV2 Dominikán zajló műsorában a makói Flórián Sándor rögtön az első adásban megsérült: a villáért folytatott küzdelemben az egyik akadálynál annyira beverte a lábát, hogy a verseny után orvosi segítségre szorult. A hét elején pedig egy szerencsétlen mozdulattal egyik csapattársa ütötte ki – szó szerint.

A csapat a villában éppen a dobást gyakorolta, Dorka kezéből azonban kicsúszott a kókuszdió és fejbe találta vele a medencében tartózkodó Flórit. A férfi azonnal kijött, láthatóan nagyon fájlalta a fejét és meg is szédült. Társai betámogatták a házba, ahol lefektették és jegelték a sérülését.

– Elment az erőm és a szemeim keresztben álltak. Mentőt kellett hívni – idézte fel Flórián Sándor, majd viccesen hozzátette: a héten még úgysem volt kórházban. Az orvosok megvizsgálták, koponya CT-t is készítettek és injekciót is adtak neki. Végül kiderült, nem szenvedett agyrázkódást, így a versenyt is folytathatta. – Nagy volt az ijedtség, de semmi komoly – foglalta össze a helyzetet társainak, amikor visszatért a villába. Dorka természetesen már az ajtóban a nyakába ugrott, mint mondta, nagyon ideges volt. De láthatóan a többiek is aggódtak érte, Flóri úgy fogalmazott, sérülése összekovácsolta a csapatot.

A történteket a férfi Szegeden élő édesapja, Flórián Sándor is csak a tévéképernyőn tudja követni, hiszen a játékosoknál nincs telefon, nem tarthatják semmilyen módon a kapcsolatot családjukkal. – Természetesen rossz volt mindezt végignézni, de bíztam benne, hogy a fiamat nem tudja egy kókusz kiütni – fogalmazott. – Sajnálom, hogy már a második sérülést szerzi, de tudom, hogy kemény gyerek.

Úgy indítottam el, hogy ami nem öli meg, az csak erősíti. Büszke vagyok rá, hogy ilyen körülmények között is ilyen kiemelkedően teljesít.