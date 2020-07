Expresszionista művészeti kiállítás nyílt a Somogyiban

Kedd délután nyitották meg Fodor Barbara kiállítását a Somogyi-könyvtár első emeleti olvasótermében.

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Képalkotás szakára járó fiatal művész olyan üzenetet szeretne közvetíteni képeivel, hogy az emberek merjenek elmélyedni magukban, érzéseikben, személyiségükben. Magukról a képekről azt mondta, a pillanat varázsának hatása alatt hozta létre azokat. Így Fodor Barbarát bátran nevezhetjük modern, expresszionista művésznek.

Az alkotás folyamatáról annyit árult el, hogy a karantén abszolút jó hatással volt a munkájára, ugyanis egyedül szeret dolgozni, de azt is megjegyezte, hogy őszintén sajnálta, amiért rengeteg kulturális program elmaradt a vírus miatt. – Lehet, hogy vissza is köszön némelyik képemen a karantén, vagy az érzés, amit az kiváltott. A verseimben főleg érzem, hogy visszaköszön a karantén, de nem tudatosan helyezem ezt bele a műveimbe.

Megyeri-Horváth Gábor Barcsay-díjas festőművész, a kiállítás megnyitóján elárulta, hogy Barbara a tanítványa is volt, és most rendkívül büszke rá, hogy egy volt diákja már ilyen fiatalon olyan sikereket ér el, hogy saját kiállítása is nyílt.