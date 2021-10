Ezek a virágok nyílnak majd a köztereken

Egyre üresebbek Szeged köztéri virágágyásai, de már nem sokáig, ma kezdődik a kétnyári virágok ültetése. Az árvácska vezet mennyiségben, és az őszi ágyásokba díszkáposzta is kerül, tavasszal nyílik majd tulipán, nefelejcs, százszorszép, sárgaviola is.

Ezt ne hagyja ki! Megalázó vereséget szenvedett Fekete-Győr András és Jakab Péter

Az Aradi vértanúk terén járva azt láttuk a napokban, hogy már eltávolították az ágyásokból az egynyári virágokat. Hamarosan kikerülnek tehát a közterekre Szegeden a téli ágyásokba szánt növények, a kora tavaszi hagymások. Makrai László, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. igazgatója elmondta:

eadvert]

– A szerződött kertészetekben szemlélődve a januárban leadott rendeléseink alapján azt tapasztaljuk, hogy már jól fejlett palánták állnak rendelkezésre. Így el tudjuk kezdeni az ültetést, aminek kedvez az időjárás.

Megtudtuk, hogy idén ősszel összesen 34 500 darab kétnyári virágot ültetnek Szeged parkjaiba, közterületeire a környezetgazdálkodás munkatársai. Mennyiségben az árvácska vezet, ami még a hó alatt is virágzik: kicsit több, mint 20 ezer tövet telepítenek a köztéri kertekbe. Az árvácska mellett díszkáposztát is ültetnek, a levelek díszítőértéke miatt. Ez a növény is jól bírja a hideg időt. Amit csak tavasszal fogunk látni, de már most a helyére kerül 6000 darab nefelejcs, 4000 százszorszép, 3000 sárgaviola. Elültetnek 14 ezer darab tulipánhagymát is.

Az egynyári virágok kitermelését szeptember utolsó hetében kezdték meg, az őszi-tavaszi növények telepítése október elején indul. Három hét alatt kerül a helyére minden hagyma és palánta. Az Aradi vértanúk terén kezdődik meg a munka, hogy méltó helyszínt biztosítsanak az október 6-i megemlékezéseknek, utána következik a Széchenyi tér, amivel egy hetet eltöltenek. A további sorrend: Szent István tér, Dugonics tér, Móra park, Rákóczi tér, Stefánia.

Az Aradi vértanúk terén kezdődik meg a munka, hogy méltó helyszínt biztosítsanak az október 6-i megemlékezéseknek.