Ezeknek a településeknek újítják fel a közösségi tereit

Újabb nyertes pályázatokat hirdettek kedden a Magyar Falu programban.

Ezúttal a közösségi terek fejlesztését célzó kiírásra érkezett anyagokról döntöttek. Egyházi szervezetek és önkormányzatok is pályázhattak.

Csongrád-Csanád megyében pozitív elbírálást kapott a szegvári, a maroslelei, a röszkei, a deszki és a ruzsai plébánia is, így egyházi beruházásra több mint 102 millió 999 ezer forint érkezik hamarosan.

Az önkormányzatok is eredményesen dolgoztak, így Csanytelek, Fábiánsebestyén, Nagyér, Nagymágocs, Nagytőke, Öttömös, Szatymaz, Tiszasziget és Tömörkény is megújíthatja közösségi terét. Erre a célra összesen 102 millió 804 ezer forintnál is több jut a falvakba.

A plébániák közül a szegvári, míg az önkormányzatok közül a nagyéri kapta a legtöbb forrást, 32 millió forint feletti összegből gazdálkodhatnak.

Az elnyert támogatásból nemcsak építkezni tudnak a nyertesek, hanem közösségszervezőt is foglalkoztathatnak egy éven keresztül.

Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos sajtótájékoztatóján kiemelte, a közösségi szolgáltatás az önkormányzatok alapfeladata, a pályázattal az ehhez szükséges infrastruktúra-fejlesztéshez járul hozzá a kormány. Beszélt arról is, hogy a foglalkoztatandó közösségszervező a papok számára lesz nagy segítség, hiszen több község ellátása mellett a lelkipásztoroknak nem mindig jut idejük a közösségszervezésre.