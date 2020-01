Ezekre figyeljünk, így vezessünk télen

„Úgy közlekedj, mintha a számodra legfontosabbak lennének körülötted!” címmel kínál hónapról-hónapra hasznos közlekedésbaiztonsági tanácsokat az Autós Nagykoalíció. Mára valóban kell a jól karbantartott akkumulátor, a megfelelő állapotú évszakos gumi és a tökéletes világítás – és jobban oda kell figyelni a vezetésre is.

Sokan fújják már kívülről, hogy ha a levegő hőmérséklete tartósan plusz 7 Celsius fok alatt marad, elengedhetetlen a téli abroncs. Az 5 évnél régebbi gumik anyagukban azonban elöregednek, így veszítenek a rugalmasságukból, ezért érdemes újat venni belőlük, még akkor is, ha a mintázatuk nem kopott el túlságosan. A használt vétele nem igazán javasolt, ha mégis úgy hozza a szükség, lássa szakember, s figyeljünk az abroncs gyártási évére.

Hidegindítás

Ha az autó a hidegben nehezen indul, gyanakodhatunk a gyengélkedő akkumulátorra. Ha a feltöltés már nem, vagy csak ideig-óráig segít, érdemes egy jó minőségű újat beszerezni. A látni és látszani elvét követve ellenőrizzük az első és hátsó ablaktörlő lapátok állapotát is – ezekből akár évente is szükség lehet újakat venni. Jégkaparót, hókefét, autós hólapátot jégoldó spray-t erősen ajánlott az autóban tartani. Reggel érdemes a járművet hamarabb elindítani, a szellőzést és az ablakfűtést bekapcsolni a jég és a pára eltávolításához. És míg azok belülről, mi kívülről takarítsuk le a járművet a hótól és jégtől.

Az azonban jó tudni, hogy a motor nem szereti, ha hidegen járatják, egyrészt alapjáraton lassan melegszik fel, másrészt a hideg olaj nem keni a megfelelően védendő motoralkatrészeket. Van olyan „iskola”, mely szerint hidegben igenis el kell indulni az autóval – persze, ha nem látunk ki, ne tegyük –, de ügyeljünk arra, hogy amíg nem kezd bemelegedni, ne pörgessük a motort. Célszerű a fordulatszámot úgy 2000 és 2500 között tartani az első néhány kilométeren.

Teletank

A téli „túlélő csomagban” jó ha van még hólánc – főleg, ha hegyekbe megyünk, vagy olyan helyre, ahol ezt megkövetelik –, de nem árt az indító „bika” kábel és a vontatókötél sem. Lehet, hogy nekünk lesz rá szükségünk, előfordulhat, hogy autóstársunkat segítjük ki. Ha hosszabb útra indulunk, egy termoszban érdemes magunkkal forró teát vagy kávét vinni. És az üzemanyagtartályt se hagyjuk figyelmeztető lámpáig ürülni, bő egyharmados tankra is inkább töltsünk rá.

Az autósoknak célszerű átgondolniuk a vezetési stílusukat is. Nagyobb követési távolságokkal, kisebb gázadásokkal és szaggatott fékezésekkel szépen el lehet navigálni az autót zord körülmények között is. Nemcsak a gumiabroncsnak, a futóműnek is fontos szerepe van a biztonságos vezetésben. Ha a lengéscsillapító nem működik megfelelően, egy nagyobb úthiba miatt előfordulhat, hogy valamelyik oldal nem tapad jól, és az autó irányíthatatlanná válik a síkos úton.

A látni és látszani elv még inkább fontos télen. Az autósok egy jelentős része nem kapcsolja fel időben a világítást, pedig ebben a szürkeségben bizonyos fényezésű autók nagyon bele tudnak simulni a környezetükbe, azaz nem láthatók. Ez veszélyes, attól pedig nem kell félni, hogy bekapcsolt világítás mellett nem tölti rendesen a generátor az akkumulátort. Szóval, ne így takarékoskodjunk!

Ködlámpa

Télen jelentősen romlanak a látási viszonyok, amin az első, illetve hátsó ködlámpa bekapcsolásával javíthatunk. De pontosan mikor használhatjuk hazánkban a ködfényszórót? A KRESZ szerint ködfényszórót, továbbá hátsó helyzetjelző ködlámpát csak abban az esetben szabad működtetni, ha a látási viszonyok ezt indokolják. Elvileg semmi sem tiltja a ködlámpa lakott területen belül történő használatát, ezt azonban értelemszerűen érdemes inkább elkerülni.

Sűrű ködben a távolsági fényszórót nem érdemes felkapcsolni, ilyenkor a tompított és a ködlámpa együttes használata ajánlott. Ha mögénk érkezik egy autós társunk, akkor a hátsó ködlámpát illendő lekapcsolni, hogy azzal hosszú távon ne zavarjuk. Ha pedig mi érünk utol valakit, akkor nyugodtan lekapcsolhatjuk az első ködlámpát, hogy azzal mi se zavarjuk az előttünk haladót.