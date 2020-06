Ezért változott meg a forgalmi rend az Aradi vértanúk terén

Ahogy készen lettek a munkálatokkal, megváltoztatták a forgalmi rendet a helyszínen. Megkérdeztük az önkormányzatot, mi indokolta a döntést.

Június 11-én jelent meg a cikkünk azzal kapcsolatban, hogy megváltozott a forgalmi rend az Aradi vértanúk terén. Akkor Majoros Gabriella gépjárművezető oktató elmondta, hogy a csütörtök reggeli forgalomban okozott némi meglepetést az a néhány új jelzés, amit a most felújított útburkolatra festettek. Útjelző tábla csak pár órával később került ki, Gabriella közbenjárásával. Akkor még így nézett ki az utcakép:

Még aznap megkerestük a szegedi Városüzemeltetési Irodát, akiktől megkérdeztük, hogy mi indokolta, a forgalmi rend megváltoztatását, valamint azt, hogy milyen munkálatok várhatóak és meddig tart még a felújítás.

Megkeresésünkre válaszolva elmondták, hogy a Tisza Lajos körúton, az Anna kút – Dugonics tér – vértanúk tere közötti szakaszon, valamint a Boldogasszony sugárúton nagy forgalmi dugók alakultak ki az elmúlt időszakban. A közútkezelő felülvizsgálta és módosította az érintett közutak forgalmi rendjét, hogy csökkentse a fennakadásokat.

A közútkezelő felülvizsgálata nyomán pedig az alábbi munkálatok mellett döntöttek:

A Huszár Mátyás rakpart felől érkezőknek elsőbbséget kell adniuk a Dugonics tér irányából érkező, Aradi vértanúk tere keleti oldali útra balra kanyarodók részére.

A trolimegálló az eddigi Huszár Mátyás rakpart egyenes irányról leválasztásra került.

Az Aradi vértanúk tere keleti oldali útról a Huszár Mátyás rakpart irányába közlekedő kerékpárosok csomóponton történő átvezetése útburkolati jellel jelölésre került, így biztonságosabb lett.

Az SZTE Eötvös Loránd Kollégium előtti gyalogos-átkelőhely a Huszár Mátyás rakpart irányába néhány méterrel áttelepítésre kerül, jelenleg tervezése, majd engedélyezése történik. Kivitelezése a harmadik negyedévben várható.

Mindezek mellett azt is elmondták, hogy a felújításoktól mit várnak. A válaszlevélben közölték, hogy a már felfestett új forgalmi rend szerinti jelek, valamint az elsőbbségi viszonyok megváltozására és az új besorolás rendjére vonatkozó jelzőtáblák várhatóan nemcsak a kiskörúti, így a belvárosi járműforgalomra lesznek pozitív hatással, de a közösségi közlekedésre, a menetrend betartására és a kerékpáros közlekedés biztonságára is. Hogy a változtatásokhoz fűzött remények mennyire válnak be, azt a jövő majd eldönti, hiszen a szegedi közlekedési rendszer elég bonyolult.