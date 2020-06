Ezt a hidat nem viszi el az áradás a tanösvényről

A korábbi években állandóan elvitte az árvíz a Rotary Tanösvény hídját.

Állandóan elvitte az árvíz a Rotary Tanösvény hídját, hamarosan azonban elkészül a 8 mázsás vassal megerősített új átkelőhely a Holt-Maros szabályozó csatornája felett. A nehéz alapot önkéntesek cipelték be az ártérbe.

Súlyemelők, vízilabdázók, futók és önkéntesek cipelték be a töltésoldalból múlt hét szombaton a Rotary Tanösvényre azt a 8 mázsás vasdarabot, amely a Holt-Maros szabályozó csatornáján átívelő híd új alapja lesz. Farkas András, az ösvény megálmodója lapunknak elmondta, ez a vízfelület átszeli a sétányt, nagy esőknél, illetve a Tisza áradásakor azonban úgy megtelik, hogy teljesen elvágja a sétautat. – Bár ível felette egy fahíd, melyet annak idején saját költségen készíttettem, azt a folyó minden áradásakor elmozdítja – mondta.

Az egykori csarnoktartó oszlopot adományként kapta Farkas András, melyet – mivel teherautóval a tanösvény megközelíthetetlen – 16-an vittek be az ártérbe. Hamarosan bebetonozzák a helyére, majd faburkolatot kap, sőt korlát is lesz a hídon, hogy még biztonságosabban lehessen rajta közlekedni, sokan ugyanis nem érezték elég magabiztosnak magukat ahhoz, hogy enélkül átgyalogoljanak rajta – főleg, ha kutyát is vittek magukkal. A tervek szerint a jövő héten már ezen a megújult, 8 méteres fesztávolságú építményen lehet majd sétálni. Egyedül az esőzések hátráltatják most a munkát.