Fagypont alatt is pörgött a nagybani piac – Galéria

Kisebb piacra számítottunk a szegedi nagybanin, de jóval 7 óra után is még élénk mozgást találtunk. Érdekes, hogy egyetlen kivétellel minden termelő Csongrád-Csanád megyéből érkezett, de ez így is van rendjén. Az almás sem messziről érkezett, Jánoshalmáról, de nem is mi vagyunk ennek gyümölcsnek az őshazája.

Kedden reggel már nem volt olyan farkasordító hideg a Szegedi Zöldség és Gyümölcs Nagybani Piacon, mint hétfőn, amikor mínusz 10 fok alá süllyedt a hőmérséklet. Az árusok azért topogtak rendesen, azzal melegítették magukat, amivel tudták, több helyen is láttunk termoszt, benne forró itallal, és volt bőven gázpalackról működő hősugárzó is. Egy kisebb furgonba is több százezer forintnyi áru belefér, és a fagyérzékenyeket védeni, fűteni kell valamivel. – Ezek a palackos hősugárzók mindennapi eszközök télen, vigyázni kell a működtetésükkel, néhány éve ki is gyulladt egy autó. Szerencsére a lakossági parkolóban történt, így nem okozott nagy problémát, de érdemes óvatosan bánni ezekkel a szerkezetekkel – mondta Veres Balázs. A piac operatív vezetőjétől megtudtuk, hétfőn azért nem pakoltak ki ennyire, csak azokat a ládákat vették ki az autóból, amelyek feltétlenül szükségesek voltak. Krumplibőség Ő kalauzolta végig a Délmagyarország stábját a szabadtéri, de fedett placcon, és folyamatosan válaszolt a kérdésekre, hol az újságíróéra, hol a fotóséra – ez volt a gyakoribb –, hol pedig az árusok fordultak hozzá ügyes-bajos dolgaikkal, láthatóan szinte mindenkit ismert. Az első termelő, akivel összefutottunk, Balástyáról érkezett, Bazsó Gábor apósával, Lajos Jánossal „őrizte" a maradék zsákos burgonyát, termoszból kortyolták a melegítő italt. – Két raklappal már eladtunk, és a harmadikat is megkezdtük, nem igazán erős a mai piac, de azért nem panaszkodunk – mondták. Megtudtuk, hűtőházban tárolják a krumplit, és egy-egy adagot hoznak belőle a jobb piacos napokon. Az érzéseik vegyesek, egyrészt örülnek annak, hogy a termés jó részét már el tudták adni, ugyanakkor ha elfogy, a bevétel végét is jelenti. Göngyöleg – Idén nagyon rossz ára van a krumplinak, sok is termett, ugyanakkor a koronavírus-járvány miatt kiesett sok étterem, és kevesebb árut vesz fel a közétkeztetés is – panaszolta Bazsó Gábor, hozzátéve, 70-80 forintnál többet nem lehet kapni a burgonya kilójáért, és a téli tárolásra alkalmas ára nem is ment 80 forint fölé kilója. – Jánoshalmán termeljük, Pinova a fajtája, és nagyságtól függően 150-250 forint közötti áron adom kilóját – válaszolta kérdésünkre Kondra Tünde, akitől azt is megtudtuk, hogy a nagyobb mű­­anyag lá­dába 20 kiló alma fér. Azt, hogy szép és jó ár/érték arányú volt a portékája, bi­­zonyítja, hogy fotós kollégám a piacbejárás után nála vásárolt egy nagy ládát, és becsületszavára megígérte, hogy visszaviszi majd a 700-800 forintos göngyöleget. Fokhagyma és batáta Szép domaszéki zellert kínált Nagy Nikolett. – Ez bírja a mínusz 10 fokot is, nem ké­­nyes, mérettől függően 100 és 130 forintért adom darabját, de láthatóan egészséges a zöldje és a gumója is. Különböző mé­­retű, szép, Makón termett fokhagymát árult Kocsi Imre, egy 5 kilós raschel zsákot 8000 forintért mért, de aki sonkahagymát keresett, azt is talált nála. Szép, de nem igazán nagy fejű káposztát kínált 2000 forintos ládaáron a Balástyáról érkezett Fogasné Zádori Anikó, aki kérdésünkre el­mondta, ez ilyen fajta, de szeretik és viszik a vásárlók. A zsombói batáta ládaára magasabb volt, mérettől függően 3000-4000 ezer forint, és ez jó árnak számít. Ezt onnan tudom, hogy fotós kollégám is vásárolt belőle, itt viszont kifizette a 300 forintban számolt göngyöleget. Konyhakészen A nem túl erős piacon is élénk volt a járműforgalom, a kisebb menyiségben utazók kézikocsival, a nagyobbak közepes és méretesebb furgonnal közlekedtek, és néha egy-egy targonca is feltűnt. Nem száguldoztak, de azért érdemes volt figyelni, és ha mégsem tettük, finoman arrébb tett bennünket a piacvezető. Tőle tudtuk meg, hogy az a kerékpáros, akit kakukktojásként látunk, történetesen egy vásárló. Na­gyobb tételeben vett zöldséget és Üllésre vitte Dudás Zsolt. Ottjártunkkor éppen „ipari" mennyiségű vöröshagymát pakolt a furgonjába, de látszott, hogy a raktér belső fele addigra már megtelt áruval. Takács-féle, szatymazi elő­­recsomagolt leveszöldséget is találtunk, tényleg na­­gyon guszta volt. – A család segít megpucolni, 8 tálka fér egy ládába, ami így 2000 forint – tudtuk meg az árustól, Kis István-

tól. Óriási póréhagyma Több elégedett termelővel is találkoztunk, köztük volt a Zákányszékről érkezett Varga István, szinte üres volt már a kisteherautója, az első traktusban egy hősugárzóval. – Muszáj néha rámele­gíteni, nem szeretném, ha kár érné a zellert, a sárgarépát vagy a burgonyát a nagy hidegben – mondta érdeklődésünkre. Őt a már üres ládahalommal a háttérben is lefotózta kollégám, lassan tényleg indulhatott már hazafelé. Nem minden télen árult terméknek kell a viszonylag állandó hőmérsékletet kínáló hűtőház, ilyen például a ruzsai póréhagyma. – Ez szabadföldi, áttelelő, fontos, hogy akkor szedjük, amikor nem túl szigorú a fagy – tudtuk meg Juhász Péter Lászlótól, aki 100-150-200 forintért árulta csomóját, az utóbbi azonban már igazán vastag szálakból állt. A piacbejárásunk egyik utolsó momentumaként a nap képét is megtalálta és elkészítette kollégám, komponálnia sem kellett, csak elkapta a pil­­lanatot. Üres furgon rakterében helyben fogyasztotta melegítő italát Maróti Zoltán és Maróti Kovács Ilona, komfortérzetüket eközben egy üzemelő hősugárzó is javította. Idén nagyon rossz ára van a krumplinak, sok is termett, ugyanakkor a koronavírus-járvány miatt kiesett sok étterem, és kevesebb árut vesz fel a közétkeztetés is.