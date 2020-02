Fánkversenyt rendeztek Vásárhelyen – Fotók

Csörögesütéssel, fánkversennyel várta az érdeklődőket a vásárhelyi önkormányzat a Lélekmelegítő kemencés napon, szombaton. A zsűri szerint a legjobb fánkot Kővágó Zsolt sütötte.

– A tészta és a sütési hőmérséklet a jó fánk titka. Attól lesz szép szivacsos ez a finom édesség – mondta Bihacsi László, a Szabadtűzi Lovagrend tagja és a szabadtéri sütés-főzés mestere, a vásárhelyi tájházban megrendezett Lélekmelegítő kemencés nap fánkzsűrijének egyik tagja.

– A díszítés egyedi. A szalagos fánkot van, aki cukorral szórja meg, más karamellbe forgatja, vagy reszelt csokoládéval díszíti. A versenyre érkezett pályaművek között volt szalagos fánk, amiből a hagyományos mellett csavart is érkezett. Volt, aki képviselőfánkot hozott, de még boldogi rózsafánkkal is pályáztak. Ez utóbbi tulajdonképpen palacsintatésztából készül, amit a megmelegített forma segítségével sütnek ki. Nagyon látványos a végeredmény. Akinek jó a türelme és sok alapanyaga van, nyugodtan kísérletezzen vele – mutatta a zsűritag. Az új trendek jegyében paleofánkkal is neveztek a versenyre.

– A csöröge is fánk, azzal is megismerkedhetnek a rendezvényre látogatók. Én egyébként jobban szeretem, mint a hagyományos fánkokat. Vékony, laza a tésztája, csak porcukorral kell megszórni és már lehet is enni! – mondta Bihacsi József.

A fánkversenyt egyébként egy férfi nyerte. Kővágó Zsolt gasztroalkotása nyerte el leginkább a zsűri tetszését.