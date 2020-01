Februárban folytatódik a körforgalom építése

Tavaly novemberben kezdte el építeni a kivitelező cég az Etelka sori körforgalmat, amely az új fedett sportuszoda jobb megközelítését segíti, így az év végén szakaszosan több helyen is le volt zárva az útszakasz egy-egy része.

A Délmagyarországban mi is beszámoltunk róla, az Etelka soron azért van szükség körforgalomra, hogy az új fedett uszoda parkolója megközelíthető legyen. Csanádi Zoltán, a Szeged Pólus Nkft. ügyvezetője akkor lapunknak elmondta, a körforgalom építéséhez szükséges közműkiváltásokat végzi a kivitelező cég, így heteken belül magának a körforgalomnak az építése is elkezdődik. Decemberben lokális helyi terelések voltak, az alapvető forgalmi rend megmaradt, egy-egy sávon járható volt az útszakasz. A Tápai utcába és a benzinkútra való ki- és behajtást is biztosították végig a munkálatok ideje alatt, valamint a trolibuszok is a megszokott rend szerint közlekedtek. Januárra megszűntek a lokális terelések, viszont a körforgalom tényleges építése mégsem kezdődött el, pedig decemberre ígérték.

Nem teljesen készültek el a szolgáltatók a közműkiváltássál, még egy vízvezeték nincs a helyén, valamint a távhő-rákötést sem próbálták ki, a hideg idő miatt. – Ilyen időben, fagypont alatti hőmérséklet esetén nem érdemes az útépítési munkálatokat sem elkezdeni. A tervek szerint februárban folytatják majd a körforgalom kiépítését a kivitelezők – tudtuk meg Csanádi Zoltántól. Hozzáfűzte, akkor is lokális terelésekre számíthatnak az arra közlekedők, vagyis egy-egy sávon járható lesz az Etelka sor és a tömegközlekedés is zavartalan lesz. Az uszoda környékén lévő utakat pedig majd az uszoda elkészülte után teszik rendbe.