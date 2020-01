Februárban már a megemelt bért kapják kézhez az egészségügyi dolgozók

Jövő héten már 14 százalékkal magasabb fizetést visznek haza a szegedi klinikák egészségügyi szakdolgozói. Idén fejlesztéseket is terveznek: például a nővérszállót újítanák fel.

2684 – ennyi dolgozó kap februártól magasabb fizetést az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központban, miután a kormány újabb 14 százalékkal emelte januártól az egészségügyi szakdolgozói és a védőnői alapbért. Fendler Judit, a Szegedi Tudományegyetem kancellárja kiemelte, rendkívül fontos intézkedés ez a szakdolgozók itthon tartása és elismerése érdekében. A béremelés hozzájárul ahhoz, hogy egyre több fiatal válassza ezt a hivatást és hazai intézményben helyezkedjen el. Mint mondta, a tapasztalatok szerint a Szegeden végzett hallgatók többsége a városban, illetve a régióban ma­­rad, hiszen a klinikai központ számtalan munkalehetőséget kínál számukra.

72 százalékos emelés

Az egészségügyi szakdolgozók ütemezett béremelése még 2017-ben indult, akkor 12 százalékkal, míg 2018-ban és 2019-ben további 8-8 százalékkal lett magasabb az alapbér ebben a szektorban. Ehhez az összeghez járul a mostani 14 százalékos béremelés. Az Egészségügyért Felelős Államtitkárság tájékoztatása szerint idén novemberben még egy 20 százalékos béremelésre számíthatnak a szakdolgozók. 2022 januárjától pedig újabb, 30 százalékos alapbéremelés lesz, ez összességében 72 százalékos emelést jelent. Az idei két béremelés fedezete 82 milliárd forint.

A mozgóbérek is nőnek

Fendler Judittól megtudtuk, az alapbérek emeléséből következik, hogy az úgynevezett mozgóbérekből is többet vihetnek haza a dolgozók, vagyis az ügyeleti és a túlmunkáért kapott díjakból is magasabb összeg jár. Ezt automatikusan minden szakdolgozó megkapja.

A bérek mellett a körülmények is javulnak

A béremelések mellett a lakhatási körülmények javításán is dolgozik a szaktárca, így az ország tizenhét helyszínén, uniós forrásból, 9 milliárd forintot fordítanak nővérszállók építésére, felújítására. Az építkezések a tervek szerint 2022 végére befejeződnek. A kancellárnál arról is érdeklődtünk, Szegeden várható-e ilyen jellegű beruházás. Fendler Judit kérdésünkre elmondta, a minisztérium a Szegedi Tudományegyetemen is felmérte az igényeket, azonban az első körben terveiket nem támogatták, de bíznak abban, hogy a következőben sikerrel járnak.

Szegeden számos fejlesztés indult az elmúlt 2-3 évben, amelyek a szakdolgozók itthon tartását szolgálják. 120 darab új, elektromosan mozgatható betegágy érkezett a klinikai központba, amik a dolgozók munkáját könnyítik. Szintén fontos beruházás, hogy az új klinika területén új öltözők épülnek, amelyek a kényelmes, kulturált munkavégzéshez járulnak hozzá.