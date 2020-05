Fecskéket hívnak a szúnyogok ellen

Tavaly nagy szúnyoginvázió volt Algyőn, ezért gondolkoztak el az önkormányzatnál azon, hogy valamilyen biológiai védekezéshez kell folyamodniuk.

Ehhez szeretnék segítségül hívni a fecskéket, amelyekről köztudott, hogy invázió idején szúnyogokkal táplálkoznak. Éppen ezért 40 fecskefészket helyeztek ki a település több pontján Verseczki Nikoletta természetvédelmi szakember segítségével.

Berényi András, az önkormányzat Fejlesztési és Üzemeltetési csoportjának vezetője elmondta, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettől szerettek volna kész fészkeket vásárolni, azonban készlethiány miatt erre nem volt lehetőség.

– Így az algyői kézműveseket hívtuk segítségül, akik az Alkotóházban készítették el a fészkeket az egyesülettől kapott minta alapján. A Gyevikult Nkft. a helyszín mellett az agyagot és az égetőkemencét is biztosította a munkához, míg az elkészült fészkeket a Gyeviép Nkft. helyezte fel – részletezte.

Olyan épületekre helyezték fel a fészkeket, ahol már korábban is volt a villás farkúak által készült lakhely. Így a polgármesteri hivatalra, a sportközpontra, a volt zöld iskola melléképületére és a Búvár utcai bérlakásra is került a fecskelakból, amelyekhez pelenka is tartozik, így nem a földre potyog majd a madarak ürüléke.