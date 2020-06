Fejetlen család a Legjava arca

Legjaváék történetével erősít a bordányi Legjava márka. A dézsmálás című első rész már fel is került a világhálóra.

Tavaly július elején írtunk la­punkban a bordányi Homokhátság Szíve Zöldség- és Gyümölcsfeldolgozó Szociális Szö­­vetkezetről, ahol Legjava már­­kanéven kézzel válogatott zöldségekből és gyümölcsökből készítenek egyedi ízvilágú szószokat, krémeket, lekváro­kat és csatnikat 2017 óta. He­­lyi termelőktől, helyi alapanyagokból készül minden, olyan különlegességek, mint a borsos-mentás eperszósz, csí­pőspaprika-krém és a hétfűszeres paprikaszósz.

Elismerések sora

Akkor azt nyilatkozták, a cél, hogy egy országos üzletlánc polcaira is felkerülhessen Bordány büszkesége. Ez mára nemcsak sikerült, még túl is teljesítették: a Legjava miniszteri elismerést, a szövetkezet pedig Hagyomány és innováció termékdíjat kapott. Most reklámfilmmel jelentkezett a szövetkezet, amelynek célja, hogy még többen vásároljanak a Legjava termékekből, ezzel is segítve a szövetkezet működését, új termékek, új ízek kifejlesz­tését.

Fejetlenék inkognitóban

Tanács Gábor, Bordány polgármestere elmondta, a fejetlen családot, Fejetlenéket be­mutató történetek rövid, 20-25 másodpercesek, és a szövetkezet közösségi oldalán láthatók. A reklámcsalád történetét blogon is olvashatják a legjavaek.blogspot.com címen.

A blog írói és a film szereplői is inkognitóban maradnak még egy ideig, tudtuk meg a szövetkezet elnökétől, aki hozzátette, nagy reményeket fűznek a nem mindennapi reklámötlethez. Legjaváék, azaz Mamma és Pappa egy vidéki házban élnek, ahol nap mint nap történik velük valami.

A kíváncsiságra építenek

Az emberi kíváncsiságra alapozva a szereplők arca, feje so­­­­sem jelenik meg majd a kis­filmekben, gesztusaikkal, egy-egy mondattal, testhelyzettel szeretnék megragadni a nézők figyelmét. Kisfilmről kisfilmre szövődik majd a történetük. Ha valaki nem érti meg az adott képsor mondanivalóját, utánaolvashat a blogon.

– Leginkább olyan vevőket szeretnénk magunk mellé állítani a kisfilmekkel, akik szeretik a magyar, vidéki kézműves ter­­mékeket. Reklámfilmjeink betekintést adnak egy család mindennapjaiba, és ezáltal ta­­lán minél többen gondolnak majd a Legjaváékra mint közeli rokonaikra, barátaikra, ismerőseikre – mondta Frankné Var­­ga Katalin, a szövetkezet el­­­­nöke.