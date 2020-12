Fejleszt a makói Návay

Mindkét épületét komolyan fejleszti a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum részeként működő, Návay Lajos nevét viselő makói technikum – tudtuk meg az igazgatótól, Kincses Tímeától. Az iskolában kereskedőket és fémmegmunkáló szakembereket is oktatnak.

Az iskolában közel száz éve képeznek eladókat, ráadásul mint megírtuk, a tagintézmény a képzés országos élvonalában van. Azért, hogy a diákok a kereskedelem legkorszerűbb módjait is elsajátíthassák, 6 modern pénztárgépet szereztek be. Ezek a modern bevásárlóközpontok gépeihez hasonlóak, és így már a teremben felkészülhetnek arra, milyen lesz később a vevőket kiszolgálni.

A Bajza utcai épületben pedig – amely egykor általános iskolaként funkcionált, majd sokáig üresen állt, 4 éve a Návay vehette birtokba –, nemrégiben átadtak egy új fémműhelyt. Ezt ugyancsak korszerű berendezésekkel szereltek fel: állványos fúrógép, esztergapad, asztali marógép, csiszoló- és vágógép, valamint 8 darab kétszemélyes munkapad segíti a gyakorlati oktatást. Ez azért fontos, mert a gépészet, a specializált gép- és járműágazat is az iskola egyik fontos képzési iránya.

Itt három új tanterem kialakítása is megkezdődött. Erre azért van szükség, mert a tanulói létszám folyamatosan nő, felnőttképzést is folytatnak – jelenleg csaknem 500 nebulója van a Návaynak. Ezen felül mindkét épületben új kazánokat szereltek fel, melyek energiatakarékos módon biztosítják a fűtést. A most beköszöntött hideg időben mindkét helyen jól vizsgáztak az új berendezések.