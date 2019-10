Az első olyan nőt alakítja, aki nőként léphetett színpadra a korábban férfiak uralta világban

Tegnap mutatta be a Szegedi Nemzeti Színház legújabb darabját, a Színházi bestiák című előadást, amelyben a legelső színésznők kálváriáját ismerheti meg a néző. A darabban Fekete Gizi alakítja Mrs. Bettertont, aki egy létező személy volt, s aki valóban elsőként léphetett a deszkára nőként.

– Hogyan jellemezné az ön által játszott karaktert?

– Az előadásban Mrs. Betterton szerepét játszom, ő a színházvezető, Mr. Betterton felesége. Tulajdonképpen ő volt az első nő, aki színpadra lépett. Ő nem egy kitalált személy, valóban létezett is. Közismert, hogy korábban kizárólag férfiak játszották még a női szerepeket is, azután egyszer csak a király engedélyezte, hogy nők is felléphessenek, ekkor tudta meg Mrs. Betterton, hogy mi az a színpad. Bár ő már előtte is játszott férfinak maszkírozva, öltözve, ahogyan ez az elő­adásból is kiderül. Eljátszott egy csomó főszerepet, és a férje egyszer csak úgy dönt, hogy jobb lesz, ha visszavonul és otthon marad. Az persze fel sem merült a férjében, hogy ugyanolyan idős vagy idősebb, mint a felesége, a nőnek kell átadnia a helyét a fiataloknak.

– Hogyan készült fel erre a szerepre?

– Utánaolvastam a valós személynek is, akiről ezt a szerepet mintázták. Nagy tragika volt, Kleopátrát és Lady Macbethet is játszotta, ezekben volt nagyon jó. Én minden szerepre másképp készülök, olyankor megnézek egy filmet, hozzáolvasok, nem áll távol tőlem ez a módszer, de inkább hozott anyagból, magamból építkezem. Sokkal jobban szeretem azt, ha semmi nem befolyásol és semmi nem zavar, hanem a rendező elképzeléseit abszolút szem előtt tartva, de úgy előadni, ahogyan belőlem megszólal az a karakter. Nehéz szerep, mert egy színésznőnek színésznőt játszani egyrészt nagyon izgalmas és érdekes, de ugyanakkor rettentő bonyolult is, mert rengeteg színváltozás van, megjelenik a színház a színházban. Egyik pillanatban a színésznőt játszom, majd a következőben meg ugyanazt a színésznőt, ahogyan szerepet játszik. Ez egy érdekes helyzet, de nagyon szeretem, és örömmel készülök a bemutatóra.

– Milyen volt kizárólag nőkkel szerepelni?

– Nagyon jó női darabban játszani. Szerepeltem már néhány ilyen előadásban, amelyben csak nők játszottak. Itt mind az öt nőnek főszerepe van, mindegyiküké egy-egy nagy megrendítő sors, egy hatalmas tragédia. Nagyon élveztem a munkát, ahogyan megszületik az előadás, ahogyan ezek a sorsok, ezek a helyzetek mozaikként épülnek egymásra.

– Sikerült-e megtalálni Horgas Ádámmal, a rendezővel a közös hangot?

– Másodszor dolgozom együtt Horgas Ádámmal, tavaly a Virágot Algernonnak című darabban már volt szerencsém megismerni a munkamódszereit. Nagyon szeretem az ő színészvezetését, rettentő nagy precizitását, maximalizmusát, azt az érzékenységet és tehetséget, amivel ő felrak egy darabot a színpadra. Jól érzem magam az általa létrehozott előadásokban.