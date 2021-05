Fél év után kinyitott a Somogyi-könyvtár, visszaállt a korábbi nyitvatartás – Fotók

A védettségi igazolvánnyal rendelkezők és a kíséretükben érkező kiskorúak hétfő óta ismét használhatják a szegedi könyvtárakat. Akik még nem szereztek védettséget a vírus ellen, a Könyv(tár)Pontokon tudnak kölcsönözni.

A koronavírus miatt tavaly no­vember 11-e óta zárva tartott a Somogyi-könyvtár és összes fiókkönyvtára, tegnap azonban ismét kinyithattak a védettségi igazolvánnyal rendelkező olvasóik és a társaságukban érkező, 18 éven aluli fiatalok számára.

Sikaláné Sánta Ildikó igazgató elmondta, igazából nem csak az elmúlt fél évben voltak zárva, tavaly ugyanis szintén nem fogadhattak látogatókat március közepétől egészen június közepéig.

– Ez összességében nagyon hosszú idő volt, a munka azonban nem állt le: kollégáink fo­lyamatosan dolgoztak ebben az időszakban is. Digitalizáltak, online tartalmakat készítettek, hat telephelyen elvégezték a lel­­tározást, építették az elektronikus könyvtár adatbázisát, elkezdték egy új, elektronikus tananyag kidolgozását és a honlap újratervezését is. Mindezek mellett pedig folyamatos volt az új könyvek rendelése, hogy a könyvtárpontokon és most a nyitáskor is a legfrissebb kiadványok is elérhetők legyenek nálunk – sorolta.

A könyvtárba továbbra is testhőmérséklet-ellenőrzés után lehet csak belépni, az in­tézmény területén pedig mindenkinek maszkot kell viselnie.

A védettségi igazolvány meglétét a bejáratnál ellenőrzik, amely mellé személyi igazolványt vagy fényképes olvasójegyet is fel kell mutatni.

Aki még nem minősül védettnek, a Könyv(tár)Pontokon tud kölcsönözni.

Az előzetesen, online megrendelt dokumentumok hét­­főn és csütörtökön 13-tól 18 óráig vehetők át. Hogy a könyvtári könyvek olvasása továbbra is biztonságos legyen, a központi könyvtárba, intézménybe visszakerült kiadványokat ózon­­generátorral fertőtlenítik, a fiókkönyvtárakban pedig két napra karanténba helyeznek mindent.

Azok számára, akiknél még van lejárt kölcsönzési idejű könyv, május 15-éig adott haladékot az intézmény: akik addig visszaviszik ezeket, nem kell ké­­sedelmi díjat fizetniük.

