Fél négyig tartott az ovibál

Idén is telt ház volt, a színpadra is teríteni kellett.

Telt házas bált rendezett szombat este Szatymazon a Dankó Pista Művelődési Házban a „Mi Óvodánk Alapítvány”. Szám szerint ez már a 32. ilyen esemény volt, a hagyomány régebbi, mint az alapítvány létrejötte. – Így tudjuk összefogni a támogatóinkat, nekik rendezzük a bált – hangsúlyozta Marótiné Balog Zita óvodavezető.

Az alapítvány segítségével adták át tavaly az ovifalut, és készül már a biciklitároló. Színházbérletet vesznek, játékokra és kirándulásokra fordítják a támogatásokat. A báli „büfét” az üllési Bali 23 étterem, a talpalávalót a Minor zenekar biztosította – a dobon az egyik óvodai alkalmazott férje játszott. Idén is telt ház volt, a színpadra is teríteni kellett. Apukák, anyukák és gyerekek is táncoltak, hosszú heteket készülve a produkciókra, de nagy sikere volt az óvónők fellépésének is.

A legkitartóbb bálozók vasárnap hajnali fél 4-ig bírták.