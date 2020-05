Felelős állattartás karantén idején is

Május 6-a a Felelős Állattartás Napja. E napot korábban állatvédő szervezetek hívták életre, felhívva a figyelmet arra, hogy míg az ember önálló döntések mellett éli az életét, a háziállatok ezt nem tudják megtenni.

Az Orpheus Állatvédő Egyesület a hobbicélú felelős állattartáshoz 3 alapvető szükségletet tart fontosnak:

legyen megfelelő tartási hely (lánc helyett kennel, árnyékkal, szélvédett kuckóval),

anyagi fedezet megléte, hogy az állattartás kapcsán keletkező tartási (állatorvosi, táplálási) költségeket fedezni lehessen,

fontos, hogy legyen megfelelő mennyiségű szabadidő, az állattal történő gondoskodáshoz, foglalkozáshoz (séta, játék, gondviselés miatt).

Ha ez a három alapvető dolog nincs meg, a hobbiállat tartás minősége sínyli meg.

Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője elmondta, hogy az országban még mindig nagyon sokan engedik feleslegesen szaporodni a kutyákat és macskákat, ebből adódik, hogy sok a kóbor állat, több a szaporulat, mint amennyi felelős állattartó. Egyedül a megelőzés a megoldás.

Az állatvédők számára megoldhatatlan problémák sokaságát okozzák a felelőtlen állattartók, hiszen az országban millió kóbor és rossz körülmények között tartott állat van.

Legyen Ön is Állatvédő – nem ördöngösség, apró tettekkel, tudatossággal felelős állattartó lehet minden ember. Az állatok számára okozott túlzott szenvedés akár állatkínzás bűncselekménnyé is fajulhat, ami 3 évig terjedő börtönnel is sújtható.

Az orpheus.hu állatvédelmi oldalon sok hasznos tanács olvasható a felelős állattartásról.