Felgyő hazavár

A hétvégén két napon át a gasztronómiáé és a szórakozásé lesz a főszerep a faluban: a helyi önkormányzat és a Geda-halom Egyesület rendezi meg a templomkertben a Felgyői Falunapok és Főzőversenyt.

– Ez lesz a tizenegyedik ilyen főzőverseny, amit az egyesületünk szervez, de már egy évtizeddel ezelőtt is voltak hagyományai a közös főzésnek. Minden évben próbálunk valami újdonságot kitalálni, emellett folytatni a korábban bevált programokat. Idén is lesz sörkereső verseny, ahol a gyerekek elrejtett kuponokat kereshetnek, a szülők meg be­­­válthatják, és megtartjuk a „bátrak éjszakáját” is, sátrazási lehetőséget biztosítunk a fiataloknak – beszélt a rendezvényről Forgó István szervező.

Mint megtudtuk, a helyiek is már nagyon várják a falunapot, de a környező településekről is szép számmal szoktak jönni vendégek, hat-nyolcszáz ember is megmozdul ilyenkor a hétvége alatt. A programok között szerepel erősember-verseny, jó ebédhez szól a nóta, humoristafellépés, motoros streetfighter show, a sztárvendég pedig Zoltán Erika lesz.

A kisebbekre külön gondol­tak a szervezők, nekik egy in­­gyenes „gyerekvárost” alakítanak ki, ahol arcfestés, lufihajtogatás, csúszdák, ugrálóvárak és tűzoltóbemutató várja őket.

– Nekem is három gyerekem van, tudom, mennyibe kerül nagy családdal szórakozni, ezért a támogatóinknak köszönhetően ingyenesek a programok – tette hozzá Forgó István.