Felhős, párás időt hoz a péntek

Pénteken sokfelé ébredhetünk napos időre, de nyugaton lehetnek felhősebb tájak is, valamint az Alföldön párás, ködös körzetek is előfordulhatnak, majd délutántól a Dunántúlon egyre többfelé alakulhatnak ki záporok, zivatarok, sokfelé jelentősebb mennyiségű csapadék is hullhat.

A szél elsősorban zivatarok környezetében támadhat fel. Hajnalban 12-18 fokot mérhetünk, napközben a csúcsértékek pedig 26 és 32 fok között alakulnak, viszont a csapadékos tájakon hirtelen visszaesik majd a hőmérséklet.

Nem lesz front térségünkben.

