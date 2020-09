Felhős, többfelé esős idővel indul a hét

Felhős, többfelé esős idővel indul a jövő hét. A hétvégén kissé melegszik a levegő, néhol akár 27-28 Celsius-fok is lehet – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.

Hétfő reggel még többfelé lehet eső, majd napközben szórványosan fordul elő zápor, helyenként zivatar. Napközben rövid időre a nap is kisüthet. A szél viszont többfelé erős, néhol viharos lesz. Zivatarveszély miatt hétfőre Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kivételével az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. Veszprém és Fejér megyére az erős szél miatt is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. A minimumhőmérséklet 6-14 fok között várható, északkeleten lesz a hidegebb. A nappali maximumok általában 18-25 fok között alakulnak, de északnyugaton, északon kissé hűvösebb is lehet.

Kedden nagyrészt erősen felhős lesz az ég, szórványosan eső, zápor is várható. Délután nyugat felől csökken a felhőzet, megszűnik a csapadék. A leghidegebb órákban 7-13 fok lesz. Napközben 15-21 fokig melegszik a levegő.

Szerdán keleten elszórtan eső, zápor is kialakul, az ország középső és nyugati részén ugyanakkor többórás napsütés várható. A legalacsonyabb hőmérséklet 6-13, a legmagasabb hőmérséklet 16-22 fok között várható.

Csütörtökön, október elsején nyugaton több órára kisüt a nap, keleten több felhő, kevés napsütés ígérkezik, arrafelé elszórtan eső, zápor is kialakul. A minimumhőmérséklet 8-13, a maximumhőmérséklet 16-22 fok között alakul.

Pénteken felhős lesz az idő szórványosan esővel, záporesővel. Helyenként a szél is megerősödik. A leghidegebb órákban 8-14 fok lesz. Napközben 17-23 fokig melegszik a levegő.

Szombaton és vasárnap hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, de helyenként kialakulhat záporeső. A legalacsonyabb hőmérséklet szombaton 10-16, vasárnap 12-18 fok között valószínű. A nappali maximumok szombaton 21-27, vasárnap 22-28 fok között alakulnak – olvasható az előrejelzésben.

Hétfő: Bernárd, Bernát, Isméria, Izméne, Jusztina, Jusztínia, Pelbárt, Salamon, Salvador, Szelim, Tárkány, Velek, VENCEL névnapja. Az év 272. napja, az évből még 94 nap van hátra.

Érdekesebb évfordulók szeptember 28-án:

ÜNNEPEK:

AZ INFORMÁCIÓSZABADSÁG NEMZETKÖZI NAPJA – 2003 óta szeptember 28-a az információszabadság nemzetközi napja, Magyarországon 2007 óta tartják az ismeretekhez, a tudáshoz való jog nemzetközi napját.

A VESZETTSÉG ELLENI VILÁGNAP – A veszettség elleni kontroll nemzetközi szövetsége szervezésében 2006 óta tartják a veszettség elleni védőoltást felfedező Louis Pasteur halálának napján.

JÓM-KIPÚR, AZ ENGESZTELÉS ÜNNEPE – A zsidó vallásban tisri hónap 10. napja, a zsidó vallás legszentebb és legnagyobb ünnepe, azaz az engesztelés ünnepe, vagy népies nevén a hosszú nap.

SZENT VENCEL ÜNNEPE – cseh herceg, vértanú, Csehország és Morvaország patrónusa, továbbá a serfőzők védőszentje.

SZEPTEMBER 28-án TÖRTÉNT:

1396. Nikápolynál – a mai Bulgária területén lévő Nikopolnál – a Zsigmond magyar király vezette európai lovagseregek súlyos vereséget szenvedtek a török hadaktól.

1787. Benyújtották ratifikálásra a szeptember 17-én elfogadott új amerikai alkotmányt, amely 1788. június 21-én lépett életbe.

1850. Pesten megalapították a Kereskedelmi- és Iparkamarát. (170 éve)

1895. Felavatták az Esztergom és Párkány közti Mária Valéria-hidat. (125 éve)

1929. Megjelent a Magyar Rádió hetilapja, a Rádióélet.

1958. Franciaországban népszavazáson elfogadták az új alkotmányt, amelynek október 4-i hatályba lépésével létrejött az ötödik Köztársaság.

1971. Az 1956-tól a budapesti amerikai nagykövetségen tartózkodó Mindszenty József esztergomi érsek a magyar kormány és a Szentszék egyezménye alapján elhagyta az országot.

1986. Megkezdődött a paksi atomerőmű 3. blokkjának próbaüzeme.

1994. A Balti-tengeren, a finn partoktól mintegy 100 kilométerre 852 ember halt meg, amikor elsüllyedt az Estonia észt utasszállító komp.

1995. Washingtonban aláírták a palesztin autonómia ciszjordániai kiterjesztésére vonatkozó megállapodást. (25 éve)

2000. Dániában népszavazáson elutasították az euró bevezetését. (20 éve)

2000. Ariel Saron izraeli ellenzéki vezető rendőröktől övezve demonstratív látogatást tett a mohamedánok egyik legszentebb helyén, a jeruzsálemi Templomhegyen, ennek nyomán tört ki a második intifáda, palesztin felkelés. (20 éve)

2018. Több mint 2500 ember életét követelte az indonéziai Celebesz (Sulawesi) szigetét megrázó, 7,5-es erősségű földrengés és az azt követő szökőár.

SZEPTEMBER 28-ÁN SZÜLETETT:

1565. TASSONI, Alessandro olasz író és költő (455 éve)

1571. CARAVAGGIO, Michelangelo da olasz festőművész

1841. CLEMENCEAU, Georges francia politikus, miniszterelnök, az 1919-es párizsi békekonferencia vezető alakja

1852. MOISSAN, Henri Nobel-díjas francia vegyész, az elemi fluor előállítója

1870. SCHMITT, Florent francia zeneszerző, a lyoni konzervatórium igazgatója, a párizsi Szépművészeti Akadémia tagja (150 éve)

1900. TÖRŐ Imre Kossuth-díjas orvos (120 éve)

1910. CSAPODI Csaba Széchenyi-díjas irodalom- és művelődéstörténész, könyvtáros (110 éve)

1923. KABOS László Jászai Mari-díjas színész, komikus, érdemes művész

1924. MASTROIANNI, Marcello olasz színész

1925. CRAY, Seymour amerikai feltaláló, üzletember, a szupergyors számítógépek atyja (95 éve)

1946. BENEDEK Miklós Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, rendező, érdemes és kiváló művész

1955. LAJTA Gábor Munkácsy Mihály-díjas festőművész, grafikus, művészeti író (65 éves)

1955. VARGA Károly olimpiai bajnok sportlövő, edző (65 éves)

1965. HAJTÓS Bertalan olimpiai és világbajnoki ezüstérmes, kétszeres Európa-bajnok cselgáncsozó (55 éves)

1972. DURKÓ Péter Erkel Ferenc-díjas zeneszerző

SZEPTEMBER 28-ÁN HALT MEG:

1895. VERES Pálné a magyar nőnevelés úttörője (125 éve)

1895. PASTEUR, Louis francia kémikus, bakteriológus, a mikrobiológia, az immunológia, valamint a járványtan megalapítója (125 éve)

1953. HUBBLE, Edwin Powell amerikai csillagász

1956. BOEING, William Edward amerikai repülőgép-tervező és -gyáros

1965. RÓNAI Sándor szociáldemokrata, majd kommunista politikus,

1950-1952-ben államfő (55 éve)

1970. NASSZER, Gamal Abdel egyiptomi politikus, 1956 és 1970 között államfő (50 éve)

1985. KERTÉSZ, André Párizsban és Amerikában élt magyar születésű fotós, a modern fotóművészet egyik megalapítója (35 éve)

1991. DAVIS, Miles amerikai dzsesszmuzsikus

2000. TRUDEAU, Pierre Elliott kanadai politikus, 1968-79-ban, majd 1980-84-ben miniszterelnök (20 éve)

2003. KAZAN, Elia Oscar-díjas amerikai filmrendező

2016. PERESZ, Simon Nobel-békedíjas izraeli politikus, 2007-2014 között államfő