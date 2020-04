Felkerült a bokréta az Etelka sori uszoda legmagasabb pontjára

Az építkezés egyik legfontosabb szakaszához érkezett az Etelka sori fedett uszoda építése: elérte legmagasabb pontját, így pénteken bokrétaünnepet tartottak. Bár a bokrétát 15 méter magasan helyezték el, lapunk megtudta, burkolattal, tetővel együtt 17 méter 22 centiméter magas lesz a komplexum.

Az Etelka soron épülő új szegedi fedett sportuszoda szerkezetépítési munkálatai a rácsos főtartóelemek beemelése után elérték a legmagasabb pontot. Pénteken ebből az alkalomból megtartották az építőiparban hagyományos bokrétaünnepet. A jelenlegi járványügyi helyzetre tekintettel a kivitelező West Hungária Bau Kft. – Dél-Konstrukt Zrt. Konzorcium azonban jelképesen csak bokrétát helyezett el a tető jelenlegi legmagasabb pontján, 15 méteren.

41 éve várják a szegediek

Az ünnepségen részt vett Kanász István, a WHB Group főépítésvezetője, Csanádi Zoltán, a Szeged Pólus Fejlesztési NKft. ügyvezetője, Nagy Sándor, Szeged alpolgármestere és Bartók Csaba, a Fidesz szegedi elnöke. Bartók Csaba lapunknak elmondta, 41 éve nem épült a városban sportcélra is alkalmas uszoda, ezért a beruházással egy régi adósságot törlesztenek a szegediek felé. Emlékeztetett, hogy az uszoda a Modern Városok program keretében valósul meg, amelyre 16,1 milliárd forintot kapott a kormánytól Szeged városa. Mint mondta: az uszoda megépítése fontos mérföldkő a sportbarátok és diákok számára.

Monumentális építmény lesz

A Fidesz szegedi elnöke reményét fejezte ki, hogy már idén ősszel birtokba vehetik a városlakók az új sportuszodát és a jelenlegi járványügyi helyzet nem akadályozza a kivitelezést. Azt is elmondta, már most látszik az épület monumentalitása. Úgy fogalmazott, pazar épület lesz, amely mind a sportolóknak, mint az amatőr úszóknak második otthonuk lehet.

– Látványos része következik az építkezésnek, ha felkerül a tető, akkor az épület legmagasabb pontja 17 méter 22 centiméter lesz – hangsúlyozta a Modern Városok program helyi koordinátora.

A körforgalom is épül

A modern, fedett uszodában lesz egy 50×25 méteres, tízpályás versenymedence és egy 1169 fős, fix lelátó. Emellett egy bemelegítő és egy meleg vizes tanmedence, valamint egy külső-belső lazító ülőmedence is helyet kap a sportkomplexumban. A beruházás a tetőszerkezet építésével folytatódik, valamint az épület belsejében a szakipari szerelési munkákat végzik. Halad az uszoda megközelítését megkönnyítő Etelka sori körforgalom építése is. A közműkiváltások mellett a Tápai utcai oldalon is dolgozik a kivitelező. A közlekedőknek továbbra is forgalomterelésre kell számítaniuk, ezért kérik, hogy az arra közlekedők fokozott figyeljenek.