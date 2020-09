Az ATEV Zrt. hódmezővásárhelyi fióktelepén a szagemisszió kibocsátáscsökkentési nagyberuházás utolsó üteme jövőre készül el. Ezzel egy hetven­éves problémát oldanak meg. Fellélegezhetnek a vásárhelyiek, a város határából érkező bűz a cég ígérete szerint onnantól szinte alig lesz érezhető.

A jelenleg 109 dolgozót foglalkoztató ATEV Zrt. hódmezővásárhelyi gyára az 1950-es évektől működik. Magyarország uniós csatlakozásától kizárólag emberi fogyasztásra szánt, egészséges állatok vágásából származó melléktermékeket dolgoznak fel, állati hullákat nem.

Évi 80 ezer tonna

Vásárhelyen éves szinten közel 80 ezer tonna állati mellékterméket ártalmatlanítanak, sterilizálnak, majd centrifugával zsírtalanítanak. A víz elpárologtatása után a szárazanyagot leőrlik, osztályozzák. Fehérjeliszteket és takarmányzsírt állítanak elő. A fehérjeliszt kedvtelésből tartott állatok és halak, a takarmányzsír pedig haszon- és háziállatok takarmányozására alkalmas.

– A vágóhídi melléktermékek feldolgozása során óhatatlanul kerülnek a levegőbe olyan vegyületek, amelyek a kellemetlen szagot eredményezik – nyilatkozta lapunknak Kovács Lajos, az ATEV Zrt. vezérigazgatója.

Zárt üzemcsarnokok

– A probléma nem új keletű. A megoldás viszont folyamatban van, több száz millió forintot fordítunk arra a fejlesztésre, amellyel megszüntetjük a bűzt. A szagterhelés csökkentéséért eddig is sokat tettünk, a pozitív hatást egymásra épülő beruházásokkal érjük el. A vágóhídi melléktermékeket feldolgozó üzemcsarnokokat, technológiai gépsorokat zárttá tettük, helyi elszívásokat alakítottunk ki. Az üzemből elszívott levegő mennyiségét szabályozhatóvá tettük. A biofilterben júniusban 450 köbméter fenyőaprítékot cseréltünk. Megtörtént a biofilterek hatásfokmérése is, ami azt állapította meg, hogy 95 százalék feletti szagcsökkentéssel működnek – folytatta.

Kovács Lajos kiemelte, széles körű szakmai egyeztetéssel 2019-ben kidolgozták az ATEV ötéves stratégiai fejlesztési tervét. 2020-tól rendelkeznek a gyáraik megújításához, így a bűztelenítéshez szükséges anyagi forrással is.

Nem politikai kérdés

– Hódmezővásárhelyen jelenleg is zajlik a gyár technológiai megújítása, egyúttal a kibocsátott szagemisszió részletes vizsgálata, a hatékony bűztelenítési műszaki megoldások elemzése. Terveink szerint jövőre fejezzük be a vásárhelyi fióktelep szagemisszió­kibocsátás-csökkentési nagyberuházásának végső ütemét – emelte ki a vezérigazgató, aki értesült arról, hogy a városban aláírásokat gyűjtöttek a gyár okozta bűz miatt, keddre pedig demonstrációt is szerveznek.

– Környezetünk védelme és az élhető környezet megőrzése mindannyiunk érdeke. A felvetődő problémák orvoslásához párbeszéd szükséges. Azonban véleményem szerint a demonstráció és az aláírásgyűjtés inkább politikai érdekeket szolgál, márpedig ez nem politikai kérdés. Az ATEV Zrt. eddig is és a jövőben is felelősségteljes társaságként járt el, a környezet védelmét pedig mindig kiemelten kezeljük – hangsúlyozta Kovács Lajos.