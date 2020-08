Félmaratont is futottak a tikkasztó melegben

Végre újra futóversenyt rendezhetünk Hódmezővásárhelyen – hangzott el szombaton kora reggel a hódmezővásárhelyi strandfürdő területén, ahol négyszáztizenöt nevezővel tartották meg az áprilisi időpont helyett augusztus 1-én a VI. Hód-Futófesztivált.

Idén nem csak a dátum, a korábbiak években megszokott helyszín is változott: a tramtrain építkezés miatt a Kossuth tér helyett a városi srandfürdőből rajtoltak és itt is értek célba a résztvevők. Az útvonalat nagyrészt a tavalyihoz hasonlóan alakították. A különösen tikkasztó időjárás miatt időközben a start időpontját is átszervezték, reggel 8 óra 30 perckor rajtolt elsőként a legkisebb korosztály az 500 méteres távon. A kilenc órakor indulók 7, 14, illetve a 21 kilométeres félmaratont teljesítették. A leghosszabb szakasz egyik versenyzője elmondta: tavaly indult először, kezdő futóként, ráadásul mindjárt a félmaratonon. Akkor nagyon rosszul osztotta be energiáját, mindjárt az első körben kifáradt, utána csak kínkeservesen húzta le a távot. Elvitte a lelkesítő hangulat, a zene és az egyszerre induló sportolók lendülete. Idén már sokkal ügyesebben, kiegyensúlyozottabban haladt.

Petróczki Ádám a Hód-Futófesztivál projektmenedzsere az utolsó rajtkör elindulása utáni valamivel nyugalmasabb időszakban kérdésünkre elmondta: a vírushelyzet utáni időszakban örömteli a 415 jelentkező, több mint ötvenen a helyszínen is regisztráltak. A helyszíni átszervezés nem okozott gondot, annál inkább a hőmérséklet. Az időjáráshoz kellett igazítaniuk a rajtok időpontjait.