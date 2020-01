Feltámasztanák a magyar hagymát

A rendszerváltozás óta jelentősen visszaesett a magyar hagymatermesztés. A termelők most – a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakmai segítségével – közösen dolgoznak azon, hogy a mostani 50-60 százalékos piaci részesedésüket növeljék. A makói gazdák kétkedve fogadták az ennek érdekében kidolgozott programot.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara égisze alatt már működik a hagyma munkacsoport, amely a hazai termesztők nagy részét tömöríti, és hiánypótló szerepet tölt be a termelés hatékonyabbá tételében és a piacszervezésben. Alapvető cél, hogy amikor van magyar áru a piacon, akkor azt forgalmazzák a kereskedők, illetve hogy a jelenleginél tovább legyen elérhető a magyar termék. Most hamar elfogy, és hónapokon át szinte csak import található a piacon. A vöröshagymát a korábbi évtizedekkel szemben ma már friss termékként vásárolják a fogyasztók, a házi tárolás lényegében megszűnt. A piacon ott vannak az európai nagy hagymatermelő országok termékei is, így egész évben lengyel, osztrák, német, holland árukkal kell versenyezniük a magyar termelőknek.

Mi a megoldás?

A magyar vöröshagyma versenyképességének erősítéséhez a tárolókapacitás növelésére van szükség, hogy a minőség a betakarítástól hat-hét hónapon át a piaci igényeknek megfelelő maradjon. Cél továbbá, hogy az ősszel felszedett hagymát ne kelljen gyorsan értékesíteni. Ehhez olyan tárolók kiépítése szükséges, amelyekkel január helyett március–áprilisig megőrizhető a hagyma minősége. A hazai hatékonyságnövelést összehangolt tevékenység, közös tárolás, kiszerelés, értékesítés segítheti. Technológiai fejlesztések szükségesek, melyek legfőképp a betakarításra, a növényvédelemre, a gyomirtásra, a tápanyag-utánpótlásra és az öntözésre fókuszálnak.

Már program is van

A munkacsoport legutóbbi, martfűi ülésén elfogadta a magyar hagyma hazai piaci részesedésnövelésének programját, amely ha megvalósul, kiterjeszthető lenne a hazai hagymával lefedett értékesítési időszak. Ennek része a megfelelő fajtaválasztás; ennek céljából előkészítettek erre az évre egy független vöröshagyma-fajtakísérletet, amelyet a Nébih megbízás alapján elvégez. További feladat egy információs adatbázis létrehozása, ezenkívül tárgyalásokat kezdenek a kormányzattal fejlesztési támogatásokról a betakarítás gépeinek korszerűsítésére, a tárolási körülmények javítására, kedvező finanszírozási lehetőségek megteremtéséről a termesztés, a szükséges önerő előfinanszírozásának biztosítására. És arról is, hogy induljon program a hagyma fogyasztásának ösztönzésére.

A termesztők kétkednek

Az általunk megkérdezett makói és környékbeli gazdák névtelenül ugyan, de szkeptikusan nyilatkoztak a programról. Egyikük azt mondta, az elképzelés nem rossz, de későn jött. Egy másik pedig azt, hogy az elmúlt 20-30 évben nagyon sok hasonló tervezetet látott, és egyikből sem lett semmi – szerinte ez a mostani is erre a sorsra fog jutni. A Csanád és Térsége Gazdakör elnöke, a hagymatermesztéssel is foglalkozó Kádár József óvatosabban fogalmazott.

– Akkor van esély a program sikerére, ha nagyon komoly állami támogatást adnak mellé. Ezenkívül szükség volna arra, hogy mellé álljanak az agrártudomány illetékes szakemberei, és arra is, hogy a piac nyitottan fogadja az ötletet – foglalta össze a legfontosabb feltételeket.