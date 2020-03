Feltartóztathatatlanul itt a tavasz – irány a természet!

Ideje lecserélni a téli borító- és profilképeket – tippet is adunk hozzá. Önnek milyen különlegesség virágzik a kertjében?

Szeszélyes, türelmetlen primadonnaként tudnám jellemezni az idei tavaszt, aki képtelen volt az öltözőjében kivárni a színpadi szereplést, s egész télen át a függöny mögül leskelődött, mikor lépjen végre színre. Ennek köszönhetően sok furcsaságot figyelhettünk meg a kertekben, az enyhe időjárás összezavarta a növények vegetációját, december közepén zöld hajtásokat engedtek, mi pedig aggódva figyeltük, mikor bánik el velük kíméletlenül az első komoly fagy. A veszély még nem múlt el teljesen, hiszen láttunk már felmelegedés utáni váratlan lehűlést, áprilisi havat.

Mindenesetre ha hihetünk a meteorológusoknak, s marad az enyhe, napsütéses idő, akkor napokon belül virágba borulhatnak nemcsak a kora tavaszi növények. A krókusz, az ibolya, a jácint és az írisz is nyílik, de bimbózik például az egyébként csak áprilisban-májusban pompázó magnóliafa is, amely igazi különlegessége a kerteknek. Arról nem is beszélve, hogy a róla készült fotó vidám tavaszi borítókép lehet a közösségi oldalunkon, sőt tetszetős háttér lehet egy új profilképhez is. Akinek esetleg nincs otthon díszfája, annak sem kell a szomszéd kertjébe lopakodnia néhány művészi kattintásért, elég a Széchenyi térre kilátogatnia, ahol valószínűleg hamarosan virágzik a magnólia. A zöldellő gyeppel, fákkal körülvett padokon eltöltött néhány óra pedig garantált feltöltődést jelent.

Vannak fák, amelyek már kora tavasszal virágzásuk teljében járnak, ilyenre is bukkantunk a Vám térnél.

Azonban nemcsak a virágok jelzik a jó időt, hiszen megérkeztek városunkba a tavasz valódi hírnökei, a gólyák is. Az egyik fészek a Vadkerti téren magasodik. Akik nemcsak az esztétikai fotózást részesítik előnyben, hanem szeretik a kihívásokat, a gólyafészkek felkutatását és a felszálló madarak jól elkapott pillanatainak rögzítését tudjuk ajánlani. Egy ilyen fotóval jó néhány elismerést bezsebelhetünk az interneten, ha legalább olyan jó fotókat készítünk, mint az alábbi képek szerzője.