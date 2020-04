Felújítással töltik a kényszerszünetet Klebelsbergen

Két éve tervezték már az 1960-as években épült faház mosdójának felújítását Klebelsberg-telepen.

Az Összefogás Házának rendezvénytermében kisebb családi rendezvényeket, koncerteket, lakossági fórumokat és nyári táborokat tartanak. Viszont a faházban csak egy koedukált mosdó volt, ezért szerette volna a Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület felújítani a helyiséget. Egy nagyobb családi rendezvényen sok kellemetlenséget okozott, hogy csak egy illemhely volt a teremben. Az egyesületi tagok még januárban döntötték el, elkezdik a korszerűsítést.

– Nem volt könnyű olyan időszakot találni, amikor nincs eseményünk. Eredetileg is március végére terveztük, aztán az élet úgy hozta, hogy zavartalanul dolgozhattak a munkások – magyarázta Nacsáné Kovács Mária. Hozzátette, nyugodtabbak is, mert így akkor sincs gond, ha elhúzódik a munka. Az egyesület elnöke naponta ellenőrzi, hogy haladnak a munkálatok.

Az új mosdóban külön női és férfi illemhelyet alakítottak ki, burkolatokat cseréltek, s a nyílászárók is újak lesznek. A csővezetékeket is kicserélték, a régiek rossz állapotban voltak. Nacsáné elmondta, a munkálatokat helyi, Klebelsberg-telepi vállalkozók végzik, akik örültek a munkának, ugyanis a karantén miatt nem nagyon engedik be őket a házakba. Még a vízvezeték-szerelőnek van dolga a mosdóban, a tervek szerint a hétvégére elkészülnek a beruházással.