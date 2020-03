Felújítják a főhadiszállást

Egy éve kaptak egy házat a nagymágocsi polgárőrök az önkormányzattól. A település a Belügyminisztériumtól elnyert forrásból, most fel is újítja az épületet.

– A Mátyás király utca 18. szám alatti épületet egy évvel ezelőtt adtuk át a polgárőröknek, amit most fel is újítunk számukra, ezzel is megbecsülve a munkájukat – mondta Szebellédi Endre, Nagymágocs polgármestere.

– Ez a ház sokáig szolgálati lakás volt. Az épület felújítására most forrást nyertünk a Belügyminisztériumtól. A munka elkezdődött, a polgárőrség hamarosan méltóbb körülmények között folytathatja a munkáját.

Az épület falait vízszintesen a vizesedés ellen, illetve függőlegesen is szigetelik. A tető- és a nyílászárók cseréjére is sor kerül. Szebellédi Endre kiemelte, bár a településen rendőrőrs is működik, a polgárőrség munkájára is nagy szükség van, hogy a nagymágocsiak minél inkább biztonságban érezhessék magukat.

A polgárőrbázis az úgynevezett régi faluban, a település korábban kialakult részén található, az óvoda és a napközi konyha szomszédságában. Közel van a Szentes – Orosháza úthoz is. A település ezen részén sok idős ember lakik. Számukra kiemelten fontos a polgárőrség jelenléte, hiszen sokan egyedül élnek, amit vannak, akik megpróbálnak kihasználni.

– Nagymágocson rendelettel szabályozzuk a házalást, ami engedélyhez kötött. Ennek ellenére mégis akadnak, akik ezt megpróbálják kijátszani és engedély nélkül csöngetnek be házakba. Szerencsére jól működik a SZEM, vagyis a Szomszédok Egymásért Mozgalom. Ha valaki házalókat lát, értesíti a polgárőröket. Néhány napja is így történt. Egy házaló időseket környékezett meg, szén-monoxid-érzékelőt akart rájuk tukmálni. Az illegális házalókat egyébként minden esetben feljelentjük a rendőrségen és a kormányhivatalnál – emelte ki lapunknak Szebellédi Endre.

A polgármester hangsúlyozta, nem csak ilyen esetekben számíthat a lakosság a polgárőrökre. Télen ha kell, fát visznek, fát vágnak, ellen-

őrzik, minden rendben van-e a tanyán élőknél. Nyáron, a hőség idején ugyancsak felkeresik a távolabb élőket. A legutóbbi szélvihar után aggregátorral segítették a polgárőrök a bajba jutottakat.