Felújítják a művésztelep épületeit Csongrádon

Az alkotóház és a villa is jobb állapotba kerül a renoválás után a város egyik különlegességének számító alkotótelepen. Az évek óta számos hazai és nemzetközi művészt fogadó telep épületeit főként pályázati forrásból és részben saját költségén újíttatja fel a helyi önkormányzat.

Csongrád életének egyik meghatározó eleme a művésztelep, bizonyos szempontból a Körös-torok mellett ez „tette fel” a térképre a várost negyvenöt évvel ezelőtt. A terület eredetileg Czájlik László gyógyszerészé volt, aki a szőlőjében kis villát alakított ki. Ezt a II. világháború után államosították, majd az 1960-as években helyi általános iskoláknak adták át, akik gyerekeket táboroztattak ott. Ekkor a villát át is építették, az eredeti három szoba helyett ötöt alakítottak ki, és elkészült egy vizesblokk is.

Azok a nyári gyakorlatok

A művészeti élet már az 1960-as évek vége óta jelen volt a telken, a Magyar Képzőművészeti Főiskola tanulói itt töltötték a nyári gyakorlatukat, ebből nőtt ki az igény egy művésztelep létesítésére. A terv megvalósításához hozzájárult, hogy 1975-ben a város átadta erre a célra a Czájlik-féle épületet, majd 1986-ban műteremház is épült a különleges környezetben alkotni vágyó szobrászok, grafikusok és festőművészek számára.

12 milliót költenek rá

Az épületek az idő előrehaladtával azonban már elöregedtek, több helyen is megsérültek.

– Kifakultak az üvegek, ki­lyukadtak a csatornák, az épület beázott, befolyt a víz – vázolta a helyzetet lapunknak Dudás Sándor szobrászművész, az alkotótelep vezetője.

Mint megtudtuk, a felújítás so­­rán a villaépületet és a műteremházat is rendbe hozták, a villában teljes körű villanyhálózat-csere zajlott, emellett kicserélték a belső nyílászárókat, az ereszcsatornát és a vendégszobák padozatát is, valamint a vizesblokkot is felújították.

A műteremházon ki­­sebb munkák folynak, ott az ereszcsatorna-csere mellett külső nyílászárókat cserélnek. A munkákra összesen körülbelül tizenkétmillió forintot költöttek, ebből tízmillió volt a pályázati támogatás, a fennmaradó részt az önkormányzat finanszírozta, a felújítások várhatóan augusztus végére készülnek el.

Híre argentínáig jutott

– Évente általában ötven és száz közötti vendég fordul meg nálunk, külföldi és magyar fő­­iskolások és egyetemisták mellett hazai és külföldi művészek is rendszeresen látogatják a művésztelepet Argentínától In­donéziáig. Nemcsak szakmai kapcsolatokat ápolunk, sok személyes barátság is kö­tődött, többek között ezért is fontos, hogy milyen körülmények között fogadjuk őket. Az idelátogató művész vendégek jó hírét viszik a művésztelepnek és a városnak is, ezért hálásak vagyunk a felújításokért – fo­­galmazott Dudás Sándor. Az al­­kotótelep vezetője elmondta, várják a további pályázati lehetőségeket, amelyekből tovább le­hetne folytatni a hely felújítását.

A legégetőbb problémájuknak a telep szennyvízhelyzetét látja, emellett szükség lenne egy fűtéskorszerűsítésre is.