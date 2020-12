Közel 21 millióból újítják fel a plébániát Balástyán

A Magyar Falu programban pályázott a balástyai Páduai Szent Antal plébánia részleges felújítására a helyi egyházközség, és 20,8 millió forintot nyert a tervezett munkálatokra.

A beruházásban az egykori hittantermet, az irodát, a tárgyalókat és a vizesblokkokat újítják fel, valamint megtörténik a fal alsó szigetelése.

A kivitelezés jövőre, várhatóan tavasszal startolhat és be is fejeződhet 2021-ben – tudtuk meg Ujvári László polgármestertől. – Antal Imre plébánossal folyamatosan egyeztettünk a tervekről, elképzelésekről, és arra jutottunk, hogy a forrás ismeretében szakaszoljuk, több lépésre osztjuk a teljes felújítást. Az elsőben lesznek a már említett belső munkák és épületgépészeti beavatkozások – közölte a település első embere. Hozzátette: ez azért fontos, hogy a helyiségek később egyházi és önkormányzati közösségi programok lebonyolítására és befogadására is alkalmasak, biztonságos helyszínek legyenek, viszont a parókiában található lakás rekonstrukciója későbbre marad. Erre is folyamatosan keresik a forrást, a pályázati le­­hetőséget – említette meg a polgármester.

Fotó: Imre Péter

Amennyiben a részleges felújítás jövőre megvalósul, az önkormányzat pluszként ma­­gára vállal kisebb mértékű külső vakolatjavításokat és az épület körüli parkosítást. Az E5-ös út felőli rossz állagú kerítést szeretnénk lebontani, ezzel is megnyitva a teret a falu felé

– mondta Ujvári László.