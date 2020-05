Felújítják Csanytelek temetőjét

Készül az új urnafal, rendbe hozzák az utakat, a környezet rendezettségére pedig gondnok ügyel majd a helyi sírkertben. Ezenkívül az ügyintézés is egyszerűsödik, a lakosok egy helyen intézhetnek majd minden temetkezéssel kapcsolatos ügyet.

Jelentős változások várhatóak a csanyteleki temetővel kapcsolatban, a sírkert megjelenésében és működésében is megújul. Mint Erhard Gyula, a település polgármestere elmondta, a faluban már régi igény volt a temető helyzetének rendezése. Ennek egyik lépése egy temetőgondnok kinevezése volt, a feladatot Majzik Jó­­zsef látja el május 18-tól, aki már el is kezdte a sírok közötti utak rendbehozását. A tolólapo­zás már befejeződött, az utak később kőzúzalék burkolatot kapnak majd, illetve újakat is kiépítenek a temetőben.

Emellett egy új, negyvennégy kazettás urnafalat is felállítanak, felújítják a ravatalozó melletti nagy feszületet, a körülötte lévő terület térburkolatot kap, és pótolják a kápolna tetejéről leesett keresztet is, új szeméttárolók kerülnek a parkoló közelébe, valamint modernizálják a jelenleg használhatatlan szociális blokkot. A temetőlátogatók kényelme érdekében a szeméttároló edények mellett a sírok gondozásához szükséges eszközöket tárolnak majd, amelyekhez mindenki hozzáférhet, így a hozzátartozóknak nem kell gereblyét, kapát vagy locsolókat otthonról magukkal hozniuk. A felújítási munkálatok várhatóan augusztus közepéig tartanak.

A temető nemcsak megjelenésében, de működésében is megújul. A sírkert üzemelteté­sét a Szent Gellért Egyházi Ke­­gyeleti Kft. vette át, a cég pe­­dig egy teljes, a korábbinál összefogottabb szolgáltatást szeretne nyújtani. Ehhez a tervek szerint egy irodaépületet is kialakítanak majd, így a hozzátartozók ezentúl a temetkezéssel kapcsolatos ügyintézési teendőket egy helyen, rugalma­sabban és gördülékenyebben tudják intézni.