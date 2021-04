Felújított rendelővel várják az új háziorvost Csanyteleken

Megérkezett a szükséges eszközök nagy része, a szolgálati lakások felújítása is folyamatban van, az új háziorvos szerződését pedig már előkészítették. A tervek szerint nyáron már megújult környezetben fogadják a kettes körzet betegeit Csanyteleken.

– Teljesen be kell rendeznünk a rendelőt, most a működési engedélyhez szükséges eszközök beszerzése folyik – tájékoztatott Erhard Gyula, a község polgármestere.

A fejlesztésre egy topos pályázat biztosít forrást: a 20 millió forintos támogatásból felújítanak egy szolgálati lakást, egy öltözőt és egy orvosi pihenőt is kialakítanak. Emellett teljesen felszerelik a kettes számú háziorvosi körzet rendelőjét, de az elsőben és a fogorvosi rendelőben, valamint a védőnői szolgálatnál is cserélnek eszközöket. A rendelő teljesen „csupasz” volt, így az orvosi széktől kezdve a hűtőn, a fertőtlenítőn és a vizsgálólámpán át a vérnyomásmérőig és mobil EKG-ig, mindent be kellett szerezni.

A mostani fejlesztésből szinte minden szükséges eszköz megérkezett már, az emelhető elektromos vizsgálóágyat várják még.

– Szinte minden itt van már a rendelőben, emellett a Radnóti utcai szolgálati lakás is hamarosan elkészül, ezt a Magyar falu program segítségével tudjuk megvalósítani – számolt be a polgármester. Erhard Gyula hozzátette, a rendelő feletti két szolgálati lakás egyike is megújul, itt már bekérték a kivitelezők árajánlatait.

A háziorvosi rendelés a munkáktól függetlenül folyamatos, a két körzet közül az egyik most helyettesítéssel működik, az új orvos előreláthatóan június 1-jétől kezdhet el praktizálni a településen.

– Az új háziorvossal folynak a tárgyalások, a szerződést már előkészítettük, ez már csak aláírásra vár. Ezt követően indíthatja el az orvos az engedélyek beszerzését, ez a folyamat azonban akár két hónapig is elhúzódhat. Bízunk benne, hogy június 1-jétől már fel tudja venni a munkát – mondta el lapunknak Erhard Gyula.