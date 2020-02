Fényképez és kosarazik is az egyik új szegedi tűzoltó

Szabadidejében sokat sportol, a legszívesebben kosárlabdázik. Érdekli a fotózás, szenvedélyesen gyűjti a különleges objektíveket. Leginkább a természetfotózás érdekli, szívesen fotózza a vadon élő állatokat. Ő Miklós Máté, a szegedi laktanya egyik új tűzoltója.

Február tizenhetedikétől öt fia­tal fűzoltó kezdte meg szolgálatát a szegedi, Napos úti laktanyában. Mindannyian 2019 szep­­temberében kezdték meg tanulmányaikat, amelyet sikeres vizsgával, majd eskütétellel zártak. Az újoncokat Szatmári Imre megyei igazgató vezetői értekezleten fogadta, ott vehették át a tábornoktól kinevezési parancsukat is. Szatmári Imre akkor elmondta, nehéz a tűzoltói hivatást elkezdeni. Nem könnyű az út, hiszen először minden új: a környezet, a munka, a bajtársak, sok az új információ és a tanulnivaló. De azt tanácsolta a fiatal tűzoltóknak, hogy soha ne veszítsék el lelkesedésüket és tenni akarásukat. Tanuljanak meg mindent, amit csak lehet, és készüljenek az első vonulásukra, amelyre egész életükben emlékezni fognak majd.

A tábornok jó tanácsai után pedig el is kezdtek dolgozni az új tűzoltók.

Egyikük, Miklós Máté a Délmagyarországnak elmondta, hogy Szegeden él, és 23 éves. Már a középiskolában is a ren­dé­szeti ágazatot választotta. Min­­dig is vonzotta a hivatásos pálya, ezért döntött úgy 2019-ben, hogy beadja önéletrajzát a katasztrófavédelemhez. Szabadidejében sokat sportol, a legszívesebben kosárlabdázik. Érdekli a fotózás, szenvedélyesen gyűjti a különleges objektíveket is.

– Ma töltöm a harmadik szolgálatomat, de eddig éles bevetésen még nem voltam. Egyszer ugyan riasztottak bennünket egy gázrobbanáshoz, de végül nem kellett beavatkoznunk, visszafordították az egységünket – mondta a kezdetekről Miklós Máté, aki azért hozzátette, hogy ami késik, nem múlik. Reméli, hogy minél hamarabb kipróbálhatja magát éles helyzetben is.

A fiatal tűzoltó azt is el­mondta, hogy továbbtanulást tervez a katasztrófavédelmen belül, de még nem döntötte el, hogy milyen irányba képzi tovább magát.

– Ha eljön az idő, és a lehetőségek, akkor majd választok. Egyelőre jól érzem itt magam. Rendesek a kollégák, és azt hiszem, már sikerült beilleszkednem a szegedi csapatba – tette hozzá.

Rajta kívül még Ábrahám Ger­­gely, Mészáros János, Csató István és Csillik Balázs állt szolgálatba a hónap elején Szegeden. Csillik Balázs ki­­emelkedő tanulmányi eredményéért az eskütételen főigazgatói elismerést is kapott.