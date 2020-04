Ferencszállás mindenese, a 74 éves Galamb Sándorné

Ferencszállás apró falu, alig többen mint hatszázan lakják. Ebből következően civil szervezetből is csak egy van, a helyi nyugdíjasklub – ám ez az egy is olyan pezsgő élettel tölti meg a falu mindennapjait, mintha vagy tucatnyi volna. Vezetője, Galamb Sándorné mindezt 15 éve csinálja úgy, hogy azt sem tudja, honnan ez a szervezőkészség.

Amikor felkerestük, akkor is épp egy általa szervezett rendezvény körül sürgött-forgott a faluházban. Az ősi mesterségek találkozója tizenhét kiállítóval és három hagyományőrző csoport fellépésével – mint megírtuk – egész napon át lekötötte a közönség ér­­deklődését, és óriási sikert aratott, már második alkalommal. – Ferencszállás fiatal falu, nincsenek igazán régi hagyományaink. Az emberek mégis igénylik a múltidézést, ezért rendeztünk ilyen találkozót – mondta a 74 éves Galamb Sándorné, a helyi nyugdíjasklub vezetője. Aki – mint láttuk – nemcsak a szervezésből veszi ki a részét, de ott van akkor is, amikor ebédet kell osztani a fellépőknek, vagy egy-egy szál virággal megköszönni nekik, hogy szórakoztatták a ferencszállásiakat. Szó szerint mindenes.

Alpolgármester volt, klubot szervezett

Marika már akkor is ferencszállási lakos volt, amikor dolgozott, méghozzá Makón, a Kálvin téri ál­­talános iskolában, gazdaságvezetőként. Amikor nyugdíjas lett, azt mondta, nem szeretne egész nap a hintaszékben ülni – mindig is aktív, szervezkedő ember volt. Akkoriban képviselő is volt, sőt nyolc éven át a falu alpolgármestere is. A falu első embere, Domokos István javasolta neki, hogy csináljon valamit, ami egy kicsit színesebbé teszi a falut, ő pedig szervezett, toborzott, és megalapította a nyugdíjasklubot. Ennek éppen 15 éve. A klubnak persze nemcsak programjai vannak, de például kézimunkaköre és egy or­­szágos hírű tánccsoportja is, amely eddig három arany minősítést kapott – ebből kettő kiemelt elismerés.

Nem tud választani

Nem túlzás azt mondani, hogy másfél évtized alatt a klub a falu közösségi életének motorja lett, ráadásul ma már több mint ötven tagja van, ami azt jelenti, hogy nagyjából minden tizedik ferencszállási hozzájuk tartozik.

Szinte minden hónapban van valamilyen rendezvényük: kiállításokat, fesztiválokat, zenés-táncos rendezvényeket, műsoros esteket tartanak, közben tánc­­csoportjuk fellép szerte az

országban, sorra hozza haza a díjakat. A jótékonyságról sem fe­­­ledkeznek meg: nemrégiben a koraszülöttmentők javára tartottak sütivásárt, és negyedmillió forintot adhattak át az alapítványuknak. Amikor arról kérdezem, hogy ebből a sok mindenből mi áll a legközelebb a szívéhez, rövid gondolkodás után a legegyszerűbb, mégis legszebb választ adja: – Nem tudok választani.

Egyedül nem menne

Galambnénak két lánya, négy unokája és egy dédunokája van. Valamennyien tudják: a mama sokszor elfoglalt, ugyanakkor örömmel segítenek. – Most a hájas kiflit az egyik lányom sü­tötte, az ebédhez a krumplit meg a férjem főzte – jegyezte meg. Azt is hangsúlyozza, hogy bár rengeteg ötlete van, néha éjszaka is eszébe jut valami, de ha nem lennének mögötte az asszonyok, a segítők, akkor hiába telefonálna, szervezne, nem lenne az egészből semmi. Amikor azt kérdezem, honnan ez a szervezőkészség, mosolyogva mondja: – Tényleg nem tudom. Lehet, hogy a véremben van. Talán a genetika a felelős érte.