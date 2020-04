Fertőzötteket találtak a szegedi Napsugár otthonban

Félreértették a szerb egészségügyi hatóságok a két állam külügyminisztereinek megállapodását, ezért kisebb pánik alakult ki, mert a Magyarországról hazatérőket karanténba küldték.

Legutóbbi információink szerint három koronavírussal fertőzött beteget találtak a Csongrád Megyei Napsugár Otthon Szegedi Vakok Otthonában. Erről szombaton a Hír TV számolt be. A tudósításból kiderül, hogy az otthonban a dolgozókkal együtt 200 ember van. A három beteget a szegedi klinikára vitték. Az otthonnál szombaton reggel járványügyi szakemberek jelentek meg, és folyamatosan tesztelték az intézmény lakóit, és fertőtlenítették az otthont. A bentlakásos intézményben időseket, vak és látássérült embereket, valamint pszichiátriai betegeket is gondoznak.

Zavar volt a határon

A szerb–magyar határforgalomban viszont volt egy kis fennakadás, mert a szerb egészségügyi hatóságok máshogy értelmezték a két ország külügyminisztere között létrejött megállapodást, de ezt sikerült feloldani. Ma reggel öt órától újra nyugodtan lehet ingázni a dolgozóknak a röszkei határátkelőn is. Azért csak akkortól, mert addig kijárási tilalom van Szerbiában – válaszolta kérdésünkre Lakatos Tibor, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője a vasárnapi online sajtótájékoztatón.

Mégsem kell bevonulni

A Szerbiában élő munkások – főként magyarok –, akik a műszak végén hazafelé tartottak, a szerb határon viszont azzal szembesültek, hogy hiába rendelkeznek megfelelő dokumentumokkal, a korábbi ígéret ellenére nem kapnak felmentést a 28 napos karantén alól. Pásztor István, a VMSZ és a Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházának elnöke a hétvégén azt írta közösségi oldalán, hogy azt kérte a szerb kormánytól, hogy akik pénteken végzést kaptak, ne kelljen karanténba vonulniuk. Erre ígéretet is kapott.

Kevesebben az utcákon

Mindeközben Szegeden és a megye többi településén továbbra is igazodni kellett a polgármesterek korábban meghozott szabályaihoz. Ahogy a múlt hétvégén, a mos­tanin is csak 500 ember lehetett egyszerre Szegeden a Mars téri piacon. Ezt szigorúan be is tartatták. Azt is kérték, hogy aki kimozdul otthonról, az viseljen szájmaszkot, és ne menjenek egymáshoz 1,5 méternél közelebb. A városban szabadban lenni, sportolni vagy kutyát sétáltatni most is legfeljebb napi egy órában le­­hetett. Ezt most többé-kevésbé sikerült is betartani, ugyanis a jó idő ellenére is kevesebben voltak az utcákon, mint egy héttel korábban.