Fertőzöttet találtak a hajón, ahol két szegedi dolgozik

Egy koronavírusos beteget mentő vitt el az óceánjáróról, amelyen két szegedi is dolgozik, az utasokért buszok jöttek. Szervezik a személyzet hazaútját is.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: így lesz tökéletes a sonka

– Most keltem, megyek lázat mérni – így jelentkezett be messengeren kedd reggel Tóth Jona­thán, a szegedi énekes, akiről megírtuk: egy óceánjárón tart Európa felé. Végül Lisszabonban állt meg a hajó vasárnap, hétfőn egy 27 éves férfit mentő vitt el. A hangosbemondóba annyit mondtak be, rosszul lett.

– Később láttuk a piros felfestéseket, amelyek a biztonságos távolságot jelölik, a személyzeti részeken, liftben, bárban, menzán. Aztán a kapitány hat nyelven bemondta a hangosbemondóba, amit addigra már mindannyian sejtettünk, hogy koronás volt az illető – foglalta össze a történteket Jonathán: vagy a hajón, vagy az első na­pokban valamelyik szigeten kaphatta el. Az utasok további felszólításig nem hagyhatták el a kabinjukat, az alkalmazottak nem tartózkodhatnak az utastérben. Folyamatos a lázmérés, maszkot is kapott mindenki. A hajóról már a portugál sajtóban is jelent meg írás.

Kedden buszokkal szállították el az utasokat, a személyzet egyelőre a hajón maradt, amit továbbra is folyamatosan takarítanak és fertőtlenítenek. Az alkalmazottak hazaútját a cég szervezi, már intézik a repülőjegyeket. A tervek szerint pénteken indulhatnak. Jonathán számára a végállomás Szeged és a házi karantén.

– Igyekszem higgadt ma­­radni, elvégre már nem rajtam múlik, mikor utazhatok haza. Biztonságban vagyok, úgy ér­­zem, és ez fontos – így értékelte a helyzetet a szintén szegedi származású Stimác Márk, aki ugyancsak az MSC Fantasián dolgozott. – Mivel én a kirándulási részleg asszisztens menedzsere vagyok, és már március 11. óta nem ajánlottunk semmi­féle kirándulást, régóta nem volt semmiféle direkt kontaktom a vendégekkel.

Várja, hogy a cég megszervez­­ze a hazautat. Úgy gondolja, sokat segít, ha az ember koncentrált és betartja az óvintézkedéseket.