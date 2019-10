Fidesz: Gyurcsány eligazítást tartott Botkának

A legyengült Botka László tálcán kínálta fel Szegedet a bukott miniszterelnöknek – írja lapunkhoz eljuttatott közleményében a Fidesz szegedi szervezete.

– Gyurcsány Ferenc szegedi látogatása újabb bizonyíték arra, hogy Botka László már nem a maga ura. Gyurcsány mai szegedi látogatásának oka, hogy a legyengült Botka László tálcán kínálta fel Szegedet a bukott miniszterelnöknek – írja lapunkhoz eljuttatott közleményében a Fidesz szegedi szervezete. A párt azt írta: mindenki tudja, hogy Gyurcsány dirigál a baloldalon. A bukott miniszterelnök maga alá gyűrte az MSZP-t és nyíltan utasítja a baloldali pártokat. – Ezt teszi Szegeden is, Botkának lediktálta a DK-s alpolgármesteri és cégvezetői helyeket. Gyurcsány is tudja, alig pár helyen futhatnak be jelöltjeik most vasárnap, de a teljesen legyengült Botkán úgy veri át az akaratát, ahogy csak akarja – áll a közleményben.

A Fidesz felhívta a figyelmet: arról ugyanakkor mindketten mélyen hallgatnak, hogy Gyurcsány embere, Botka képviselőjelöltje, az 5. számú választókerületben induló DK-s Korom Ferencné a Facebookon az alpári gyűlölködés legmélyebb szintjein dagonyázott és arról ábrándozott, likvidálná a miniszterelnököt. Hozzátették: most vasárnap még dönthetünk, Szegednek egy erős polgármester kell, akinek nem Gyurcsány, hanem Szeged és a szegediek az elsők.